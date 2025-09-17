影后陳淑芳攜「鬧著玩」團隊 暢遊台南展現城市魅力

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動國內觀光市場，邀請金馬影后、同時也是台南觀光大使的陳淑芳女士，以及知名YouTuber「鬧著玩」團隊成員阿翔、永烈，共同走訪台南特色景點與美食店家，透過影后與電視藝人、網紅的跨界合作，以多元方式向全國民眾展現台南的獨特魅力。

台南市府邀請金馬影后陳淑芳（左2）與「鬧著玩」團隊共同推廣台南觀光。（台南市觀旅局提供）

台南市長黃偉哲也親自到拍攝現場探班，特別準備了台南在地特產贈送給來賓，包括芒果乾、柚子乾、兼具文化與創意的「媽祖賜芙」古蹟限定伴手禮及東山咖啡，希望能讓陳淑芳與「鬧著玩」團隊感受到滿滿的台南款待與誠意。

黃偉哲表示，希望藉由台南觀光大使陳淑芳女士的誠摯推薦，以及「鬧著玩」輕鬆幽默的風格，吸引各年齡層、不同族群的民眾關注台南，實際來訪並愛上這座城市。

這次拍攝團隊走訪眾多台南經典必遊景點，包含將軍區青鯤鯓扇形鹽田地景藝術裝置「生命之樹」、七股鮮蚵、佳里知名的傳統冰棒店「順泉冰菓室」、近期重新開幕的台南西市場及米其林必比登的名店-博仁堂，從夢幻海景、文創聚落到庶民美食通通都有。影后陳淑芳以親切真摯的形象受到觀眾喜愛，「鬧著玩」團隊則以輕鬆幽默的影片風格廣受年輕族群追隨。

台南市長黃偉哲（左3）探班，準備台南在地特產贈送給來賓。（台南市觀旅局提供）

南市觀光旅遊局局長林國華表示，此次合作結合傳統影視與新媒體力量，透過跨世代的共演與互動，有效擴大台南在觀光市場中的影響力與觸及範圍。未來將持續整合多元資源，推廣城市品牌，持續吸引國內外旅客。

