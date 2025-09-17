晴時多雲

娛樂 最新消息

釜山影展》張艾嘉將現身香港之夜 袁澧林想見這2人：遠遠看就夠

張艾嘉將出席釜山影展的「香港之夜」。（達志影像）張艾嘉將出席釜山影展的「香港之夜」。（達志影像）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆釜山國際電影節（BIFF）今天（17日）正式揭幕，亞洲電影大獎學院（AFAA）亦將攜手影展，合辦年度盛事「香港之夜」（Hong Kong Night），於9月19日在當地Paradise Hotel Busan舉行，當晚將廣邀包含張艾嘉在內的各地電影人出席盛會，活動不單只彰顯香港作為亞洲電影重鎮的地位，更成為串連影人交流合作的重要平台。

今年焦點之一是本屆影展「山茶花獎」（Camellia Award）得主張艾嘉，將親臨「香港之夜」，與各地影人交流。該獎項表彰張艾嘉作為女性電影人，為亞洲電影的卓越貢獻，她表示：「獲頒山茶花獎，我深感感動與感謝。這不僅是對個人的肯定，更是對女性影人長年付出與貢獻的有力肯定。」

袁澧林帶著《他年她日》安晴一角，首度登上釜山影展。（甲上娛樂提供）袁澧林帶著《他年她日》安晴一角，首度登上釜山影展。（甲上娛樂提供）

由張艾嘉監製、龔兆平執導、許光漢及袁澧林主演的《他年她日》，更將於「Open Cinema」單元舉行世界首映，張艾嘉感到榮幸：「釜山國際電影節一直是亞洲電影連結與交流的重要平台。《他年她日》能夠在此舉行世界首映，對我與整個劇組別具意義。」導演龔兆平表示：「能於釜山國際電影節世界首映是莫大榮譽。期待在釜山與各地創作人交流，為往後創作注入新能量。」袁澧林則說：「人生第一次去釜山電影節！聽說李滄東和西恩貝克（Sean Baker）也會出席，很是期待，我只要遠遠看到他們就夠了！」

另一部同樣將會舉行世界首映的新作，有澳門女導演徐欣羨執導的《女孩不平凡》，港澳台影人聯合主演，亦入圍本屆影展「展望競賽單元」（Vision Section），主演的余香凝、廖子妤、許恩怡會親自飛抵當地出席影展。許恩怡分享首次參與釜山影展心情：「能夠跟團隊一起參與，感覺很幸運，溫暖，相信會留下很可貴，美好回憶。很感恩能夠在釜山電影節參與首映與競賽，很興奮能與韓國的觀眾們交流見面。」

