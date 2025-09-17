五月天瑪莎也出力！魯蛇系樂團台灣土炮宣傳衝破百場

吳汶芳（右二）力挺八青哥。（青春音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕魯蛇系搖滾樂團「八青哥」於2021年成軍，由主唱Yolo、吉他手閔翔與鍵盤兼吉他手阿熊組成，以「魯蛇精神」唱出當代年輕人的困境與心聲。今年他們啟動了「衝向你 99」快閃演出計劃，三個半月內挑戰完成全台 99 場街頭快閃演出，這段熱血旅程將於9月21日在台北 Legacy 舉辦的《衝向你。衝向我》專場邀請千人樂迷見證，也作為他們累積能量後的一次正面衝擊。

八青哥三個半月狂唱99場快閃。（青春音樂提供）

「巴青哥」2022年推出單曲《看你過得不好 那我就放心了》，以社畜視角道出社會新鮮人的無奈，在YouTube短短數月即突破 20 萬觀看。首張專輯《魯卡司 Loser Cast》集結多位音樂人助陣，包括五月天瑪莎、LINION、草東合作鼓手鳥人等，不僅展現深厚製作實力，更突顯其圈內好人緣。

請繼續往下閱讀...

2025年，八青哥發行三首新單曲《如果我現在就放棄》、《你是不是也喜歡我呀》、《以後的事以後再說》，並啟動為期三個半月的「衝向你 99」快閃企劃。這趟99場快閃之旅並不輕鬆，開跑第一天就遇上暴雨，也曾發生效果器報銷、鍵盤斷成兩半、被保全驅離等狀況，甚至一度連麥克風都沒得用，但他們仍堅持開唱，八青哥選擇用「最土炮」的方式宣傳，他們分享：「沒有努力試過不會知道！所以就傻裡傻氣的決定要做了！」

八青哥9/21舉辦《衝向你。衝向我》專場。（青春音樂提供）

「衝向你 99」企劃期間，他們還受邀參與八三夭「夭怪嘉年華」，並且擔任謝和弦演唱會嘉賓。Yolo 分享小時候在奇摩家族認識謝和弦，學吉他也是模仿他簡單的和弦搭配口語直白的詞句。吉他手閔翔過去曾擔任謝和弦的演唱會音響師，「我們厚著臉皮去問扣哥，可不可以去幫他暖場？他居然想都沒有想就爽快答應，還說不要暖場，要就去當嘉賓！」

「衝向你 99」最後一場（第99場）於華山附近人行道上演出，八青哥的好友吳汶芳意外現身打氣，歌迷在IG直播時得知即時位置，紛紛集結到華山等候迎接，並主動製作終點線的衝線、放彩帶，現場氣氛相當溫馨。繞行全台後，八青哥將於 9 月 21 日站上 Legacy Taipei，準備迎接這場最終的「第 100 場演出」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法