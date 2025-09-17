晴時多雲

娛樂

周湯豪突變金屬嘶吼鬼腔！ 驚人改變曝光

周湯豪分享創作理念。（環球音樂提供）周湯豪分享創作理念。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪發行首張全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，今（17）日在快閃店舉辦導聽會，包括Karencici、八三夭、禪波ZENBØ、C.Holly等藝人好友共襄盛舉，一起共感千禧年。周湯豪幽默補充：「我I人，所以找很多朋友來比較不會緊張。」

這是周湯豪第一次做概念專輯，圓了自己小時候的夢，相信這張專輯也會帶給千禧年的朋友們一些回憶。對於現在流行Y2K的年輕人來說，很多元素也是來自於那時候。

周湯豪這次發片挑戰吼腔，忍不住笑言：「不聽重金屬的人，可能有點吵。」他說因為要用炸裂的吼腔來唱，結果「練吼腔有助key升高！」透露每次越吼Key就越高，一度快變女生的音高。

周湯豪舉辦新專輯導聽會。（環球音樂提供）周湯豪舉辦新專輯導聽會。（環球音樂提供）

新專輯除了重金屬搖滾，當然也少不了粉絲們最愛的周式搖滾情歌，有一首最後完成的歌，是他幾個月前在自動洗車時靈感一來寫好的，「喜歡周式情歌的大家可以好好期待一下。」專輯名稱《LOVE RAGE HOPE》代表周湯豪心中的搖滾精神，他說自己從小聽搖滾歌長大，在黑暗、憤怒中找到希望與亮光，這幾年是自己狀態最放鬆的時候，更可以坦然面對憤怒與黑暗面。

許多人誇讚周湯豪橫跨嘻哈、搖滾非常游刃有餘，他聽了自信表示：「嘻哈、搖滾對我來說就像手心、手背都是肉，搖滾更是我的本命！」並透露：「接下來的Live House演出，可能有些人看完會很驚訝，不過是聽我音樂的人期待我做的，每次出來都有些不一樣，也是創作人的使命。」

