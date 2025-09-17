鬼月不怕！日本部落客驚嘆台灣「勞壢市」 勇闖廢墟住一晚

日本旅遊部落客SHO驚奇入住外觀破舊的的財神大樓旅館，一晚才900元，環境整潔出乎意料。（翻攝自You Tube）

〔記者邱琬智／台北報導〕鬼月禁忌多，但對於熱愛老建築與都市探險的人來說，探訪靈異傳說的廢墟反而是一種獨特體驗。日本旅遊部落客SHO日前來台，特別選擇入住位於桃園中壢車站對面的「財神大樓」，並拍攝影片分享「廢墟住一晚」的真實感受。

SHO想要探訪住宿飯店的其他樓層，看到貼著泰國文字，還被擋駕不歡迎。（翻攝自You Tube）

SHO表示，從中壢車站走向住宿地點時一路驚呼，因為大樓外觀破敗殘舊，卻仍有飯店在營業，形成強烈反差。從中壢火車站走向目的地，驚奇彷彿來到東南亞，沿路看到多是外籍移工，連要探訪住宿飯店的其他樓層，也貼著泰國文字，還被擋駕，不讓他進場。

請繼續往下閱讀...

財神大樓斑駁的外牆，竟然可以看到塗鴉客的傑作。（翻攝自You Tube）

財神大樓外觀破舊斑駁，但遠遠竟然可以看到塗鴉，讓SHO好奇，塗鴉客到底是如何畫上？來到他的下榻處，意外的是，雖看得出歷史痕跡，環境倒是乾淨，入住一晚僅需新台幣900元，讓他直呼「CP值超高」。

從頂樓可以俯瞰正在興建中的中壢車站。（翻攝自You Tube）

據了解，財神大樓從民國68年開幕，佔地336坪，當年設計相當氣派，有百貨商場、電影院、餐廳，頂樓更規劃旋轉餐廳和遊樂場，全盛時期熱鬧非凡。這棟大樓過去發生至少三次火警，跳樓輕生事件也時有所聞，因此罩上鬧鬼傳聞，常是學生探險的熱門地點。由於商圈沒落逐漸荒涼，如今僅剩部分餐廳、遊藝場及少數旅館持續營業。目前仍有少數住戶居住，大多是外籍移工或低收入家庭。財神大樓安全疑慮長年受到關注，但都市更新進度卻始終停滯，是因為大樓產權極為複雜，所有權人高達數百人協調困難。

頂樓低矮的欄杆著實危險。（翻攝自You Tube）

影片中，SHO分享都市傳說、廢墟氛圍到實際住宿的細節，甚至半夜還登上屋頂欣賞壯麗夜景，俯視正在興建中的中壢車站施工狀況，膽子之大，也令人捏把冷汗。

這座有著四十幾年歷史的地標，帶著荒涼神秘的氛圍，等待都更計畫的實現。對於像SHO這樣的旅人，既是都市探險的場景，也見證台灣城市發展的興衰史。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法