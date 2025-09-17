Lulu陳漢典夫妻首公開亮相 力挺大咖歌后「粉紅泡泡炸全場」

許哲珮（右起）的新歌分享會上，陳漢典、LuLu夫妻倆現身力挺。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵11日閃電宣布結婚，突如其來的喜訊震驚外界，小倆口近日首度公開合體現身好友許哲珮的新專輯聽歌分享會，畫面滿是粉紅泡泡。Lulu身為主持人，陳漢典則以低調休閒造型現身，夫妻倆與許哲珮合照時，Lulu更甜蜜靠在陳漢典肩膀上，笑容幸福洋溢。

在活動花絮影片中，Lulu為主持人身份盡心盡力，卻因聽到許哲珮分享創作心路歷程而感動落淚，現場甚至哭花妝，還被許哲珮親自遞上衛生紙擦拭，場面溫馨感人。畫面中陳漢典雖低調，仍不時展露笑容，與Lulu互動自然親密，被現場粉絲直呼「甜到爆表」、「粉紅泡泡炸全場」。

許哲珮經紀人透露，Lulu在出道前就是許哲珮的頭號鐵粉，每場演出幾乎必到，後來更有合作經驗，成為相知相惜的好友，相識至今已逾10年。婚訊一出，許哲珮更開心表示要報名當婚禮歌手，粉絲則紛紛留言祝福，直說「這組夫妻檔加上女神好友，真的太夢幻了」。

