晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lulu陳漢典夫妻首公開亮相 力挺大咖歌后「粉紅泡泡炸全場」

許哲珮（右起）的新歌分享會上，陳漢典、LuLu夫妻倆現身力挺。（翻攝自IG）許哲珮（右起）的新歌分享會上，陳漢典、LuLu夫妻倆現身力挺。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳漢典與「Lulu」黃路梓茵11日閃電宣布結婚，突如其來的喜訊震驚外界，小倆口近日首度公開合體現身好友許哲珮的新專輯聽歌分享會，畫面滿是粉紅泡泡。Lulu身為主持人，陳漢典則以低調休閒造型現身，夫妻倆與許哲珮合照時，Lulu更甜蜜靠在陳漢典肩膀上，笑容幸福洋溢。

在活動花絮影片中，Lulu為主持人身份盡心盡力，卻因聽到許哲珮分享創作心路歷程而感動落淚，現場甚至哭花妝，還被許哲珮親自遞上衛生紙擦拭，場面溫馨感人。畫面中陳漢典雖低調，仍不時展露笑容，與Lulu互動自然親密，被現場粉絲直呼「甜到爆表」、「粉紅泡泡炸全場」。

許哲珮經紀人透露，Lulu在出道前就是許哲珮的頭號鐵粉，每場演出幾乎必到，後來更有合作經驗，成為相知相惜的好友，相識至今已逾10年。婚訊一出，許哲珮更開心表示要報名當婚禮歌手，粉絲則紛紛留言祝福，直說「這組夫妻檔加上女神好友，真的太夢幻了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中