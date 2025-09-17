張家寧今首開庭露面 Andy突病倒「疑似心肌梗塞」還原過程

Andy日前去急診被疑可能會心肌梗塞。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber團體「眾量級」Andy老師與張家寧原先因女方母親曾淑惠經營的「群海娛樂」涉嫌侵吞收益、逃漏稅等爭議對簿公堂，今（17）日張家寧一家首開庭，現身新北地院再次引發關注。而Andy晚間上傳新影片，畫面中他看起來消瘦許多，更驚曝他疑似心肌梗塞。

Andy日前去急診被疑可能會心肌梗塞。（翻攝自YT）

影片中他提到自己某天下午突然心悸，雖然心想是小病但他決定去掛急診，沒想到過沒幾秒馬上有人推床過來要他躺下，幫他插呼吸管、量血壓、測心電圖等，結果是醫生懷疑他可能會心肌梗塞，之後他也在醫院檢查了3個多小時，這之後醫生有開藥、目前也裝上心律監測器，所幸這幾日沒再有相關症狀出現。

Andy曝當時情況。（翻攝自YT）

Andy坦言這次會突發性的生病很可能是自己心理壓力過大，為了舒緩身心他近期也去了南投日月潭休息，他也有感而發表示，雖然外界看創作者拍旅遊影片好像很開心，但任何職業都有他辛苦的地方，再加上官司影響，也讓他持續內耗，常常要上緊發條無法好好休息，他也透過影片報平安，並說自己會好好調整好自己的狀態。

Andy戴上心律監測器。（翻攝自YT）

