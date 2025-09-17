晴時多雲

娛樂 最新消息

楊丞琳結婚6週年放閃！公開告白李榮浩「謝謝你陪伴」

楊丞琳（左圖左）與李榮浩結婚6週年。（組合照，翻攝自IG）楊丞琳（左圖左）與李榮浩結婚6週年。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳放閃李榮浩甜曬6週年紀念日合照，她今（17日）釋出與李榮浩結婚6週年紀念日Q版合影，特別感謝丈夫在自己術後康復期間，除了必要工作外，幾乎全程陪伴在側，讓復原進展比預期更順利，發文中附上蛋糕與手繪盤子照，畫面洋溢濃濃幸福感。

結婚6週年紀念日，楊丞琳釋出卡通合影與畫盤，象徵兩人一路走來的點滴，盤子上寫著「Happy 6th Wedding Anniversary」字樣，還特別放上兩人牽手的畫面，搭配草莓蛋糕與燭光，氛圍溫馨浪漫；楊丞琳也親口對李榮浩說，「謝謝你在我術後，陪著我走過康復過程。」這份低調卻真摯的告白，再次展現兩人婚姻中細水長流的情感。

楊丞琳釋出與李榮浩的Q版合照，閃瞎粉絲。（翻攝自IG）楊丞琳釋出與李榮浩的Q版合照，閃瞎粉絲。（翻攝自IG）

楊丞琳的放閃文曝光後，網友紛紛留言祝賀直呼「被閃瞎」、「太甜了，這才是真愛」、「羨慕這樣的相伴」、「一路以來都好有默契」，還有人敲碗期待兩人合體公開演出。楊丞琳和李榮浩從2019年登記結婚至今，6年來屢次公開放閃，始終是娛樂圈令人稱羨的恩愛夫妻檔。

