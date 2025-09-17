晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

釜山紅毯》坂口健太郎爭議後首現身 孫藝真「魚尾紋」露餡也超美

孫藝真眼角魚尾紋曝光。（翻攝自X）孫藝真眼角魚尾紋曝光。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第30屆釜山影展今（17）開幕，由李炳憲擔任主持人，紅毯上眾多韓星、國際嘉賓相繼現身，其中開幕片《徵人啟弒》主角孫藝真粉紅色吊帶裙現身，《Project Y》韓韶禧、全鍾瑞等韓星性感亮相，現場星光熠熠。

韓韶禧今晚走保守路線。（翻攝自X）韓韶禧今晚走保守路線。（翻攝自X）

韓孝周擔任釜山競賽評審團成員，她一襲金色亮片裝赴會，優雅動人，同是評審團成員的港星梁家輝也現身，韓星金永大、金裕貞攜新劇《親愛的X》出席，另外還有高庚杓、f（x）出身的Krystal等人。

金裕貞（右）、金永大攜新劇《親愛的X》亮相。（翻攝自X）金裕貞（右）、金永大攜新劇《親愛的X》亮相。（翻攝自X）

特別的是，日星坂口健太郎先前陷入三角戀風暴，原先傳出將缺席新片《棋盤上的向日葵》釜山首映，不料今晚突然大方亮相，令粉絲又驚又喜，然而部分網友卻酸：「即使出席也難挽救渣男形象。」

坂口健太郎緋聞纏身，仍如期現身釜山影展。（翻攝自X）坂口健太郎緋聞纏身，仍如期現身釜山影展。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中