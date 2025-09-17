釜山紅毯》坂口健太郎爭議後首現身 孫藝真「魚尾紋」露餡也超美

孫藝真眼角魚尾紋曝光。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕第30屆釜山影展今（17）開幕，由李炳憲擔任主持人，紅毯上眾多韓星、國際嘉賓相繼現身，其中開幕片《徵人啟弒》主角孫藝真粉紅色吊帶裙現身，《Project Y》韓韶禧、全鍾瑞等韓星性感亮相，現場星光熠熠。

韓韶禧今晚走保守路線。（翻攝自X）

韓孝周擔任釜山競賽評審團成員，她一襲金色亮片裝赴會，優雅動人，同是評審團成員的港星梁家輝也現身，韓星金永大、金裕貞攜新劇《親愛的X》出席，另外還有高庚杓、f（x）出身的Krystal等人。

請繼續往下閱讀...

金裕貞（右）、金永大攜新劇《親愛的X》亮相。（翻攝自X）

特別的是，日星坂口健太郎先前陷入三角戀風暴，原先傳出將缺席新片《棋盤上的向日葵》釜山首映，不料今晚突然大方亮相，令粉絲又驚又喜，然而部分網友卻酸：「即使出席也難挽救渣男形象。」

坂口健太郎緋聞纏身，仍如期現身釜山影展。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法