張家寧全家首開庭 不認罪連說3次「捍衛自己」遭罵爆衝熱搜

張家寧（中）庭後面對媒體提問時連說三次「捍衛自己」。（記者吳仁捷攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber張家寧全家遭起訴後首度開庭，她今（17日）與家人一同現身新北地院，面對侵占頻道收益、逃漏稅與妨害電腦使用等指控。然而，消息一出「張家寧」、「家寧」立刻竄上各大平台熱搜，網友留言區罵聲不斷，輿論壓力持續升高。

張家寧要求法官傳喚前伴侶Andy出庭，並表示已掌握相關資料將逐一釐清，強調「不要把我沒做的事情加在我身上。」檢方則針對張母經營的公司疑涉侵占收益與逃漏稅進一步調查，庭上攻防持續激烈，這場庭審讓事件焦點再度聚集在金流疑點與家族經營爭議。

庭後，張家寧面對媒體提問連說3次「捍衛自己」，不過社群上則是一片罵聲，網友對張家寧的態度並不買單，許多人批評她「演技派」、「避重就輕！」也有人點名要她公開完整帳冊資料。大量留言灌爆社群，讓「家寧」關鍵字高居熱搜榜，成為輿論攻防焦點。

