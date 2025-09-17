晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張家寧全家首開庭 不認罪連說3次「捍衛自己」遭罵爆衝熱搜

張家寧（中）庭後面對媒體提問時連說三次「捍衛自己」。（記者吳仁捷攝）張家寧（中）庭後面對媒體提問時連說三次「捍衛自己」。（記者吳仁捷攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber張家寧全家遭起訴後首度開庭，她今（17日）與家人一同現身新北地院，面對侵占頻道收益、逃漏稅與妨害電腦使用等指控。然而，消息一出「張家寧」、「家寧」立刻竄上各大平台熱搜，網友留言區罵聲不斷，輿論壓力持續升高。

張家寧要求法官傳喚前伴侶Andy出庭，並表示已掌握相關資料將逐一釐清，強調「不要把我沒做的事情加在我身上。」檢方則針對張母經營的公司疑涉侵占收益與逃漏稅進一步調查，庭上攻防持續激烈，這場庭審讓事件焦點再度聚集在金流疑點與家族經營爭議。

庭後，張家寧面對媒體提問連說3次「捍衛自己」，不過社群上則是一片罵聲，網友對張家寧的態度並不買單，許多人批評她「演技派」、「避重就輕！」也有人點名要她公開完整帳冊資料。大量留言灌爆社群，讓「家寧」關鍵字高居熱搜榜，成為輿論攻防焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中