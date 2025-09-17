柯泯薰首演電影「情慾戲一鏡到底」 不給爸媽看：怕斷絕關係

潘綱大（左）、柯泯薰在《河鰻》中有場一鏡到底的情慾綑綁戲，不僅考驗默契，更直面角色的孤獨與掙扎。

〔記者廖俐惠／台北報導〕歌手柯泯薰首度跨界演出電影《河鰻》，竟然就有大尺度的親密戲，她笑說「還以為是詐騙」，甚至不邀請爸媽看電影，「我會買電影票請我爸媽啦，不過不知道會不會斷絕親子關係。」

台灣導演朱駿騰首部劇情長片《河鰻》入圍柏林影展新競賽單元「視角」，找來柯泯薰、潘綱大演出，兩人在片中還有一場一鏡到底的情慾戲，柯泯薰以數拍子的方式入戲，並感謝親密指導、表演老師的協助，她想像自己是小熊維尼、潘綱大是蜂蜜，「我跟潘綱大說，拜託讓我聞到，我從胸腔、脖子聞到耳朵。」

導演朱駿騰（右）回歸電影的首部劇情長片《河鰻》將於10月3日全台上映，今天媒體試片，男女主角潘綱大（左）、柯泯薰出席分享難忘的演出體驗。

片中的繩縛戲也是一大亮點，柯泯薰要使命勒潘綱大的脖子，結果事前卻先能自己當練習，勒自己脖子長達35秒，感覺快要窒息了，「鬆了那口氣之後，真的有一種重生的感覺，其實我喜歡變態的事情，滿吸引我的。」不過其實正式開拍後，潘綱大表示柯泯薰勒得很輕，主要用動作、表情來呈現，潘綱大則透露，他們事前都有向老師學習，笑說老師應該都是用「看小兒科」的角度在看待他們。

導演朱駿騰則說，希望觀眾能在角色的糾結與赤裸中，看見某種真實的模樣。他更透露在拍完之後，終於能夠理解，李安拍完《色，戒》後與湯唯抱頭痛哭的狀態，「我被她（柯泯薰）觸動，那股悲傷、痛苦重生，當下是感到非常動人。」

潘綱大、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，挑戰多場露骨親密戲。（底噪影像提供）

柯泯薰透露，在接到這部戲邀約之前，其實剛好遭遇瓶頸，「因緣際會下接到劇本，第一次浮出兩個字就是救贖，好像就這部戲拯救，毅然決然接下。」她坦言，當時因為跟前公司合約屆滿，「我在考慮要簽新的唱片公司還是自己做，這個過程中遭遇滿多打擊的，我是不是該放棄，音樂這塊好像沒得到滿足。」至於下一部戲是否會接重口味的作品？柯泯薰笑說：「不要有親密戲了拜託，我自己覺得可以為了藝術犧牲沒問題，但背後一定要有意涵，不是為了性愛而性愛。」

潘綱大（左）、柯泯薰在《河鰻》詮釋一段發生在孤島上的相遇與救贖，有場一鏡到底的情慾綑綁戲將兩人身心推往極致。（底噪影像提供）

金馬獎即將在10月1日公布入圍名單，導演朱駿騰坦言非常緊張卻又期待，直言今年新導演戰況激烈，「光是台灣就超硬的，何況還有星馬、港澳，說沒有期待是騙人的。」他希望潘綱大能夠拿下他期待已久的男主角，「撇除我個人新導演，技術獎項希望可以獲得肯定，至少入圍肯定我們。」電影《河鰻》10月3日全台上映。

