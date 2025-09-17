白安躺冰塊自覺如「鮮魚」 腦海浮現臉孔獨漏主唱好友引吃味

白安躺冰塊拍視覺照，自覺像條魚。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作歌手白安推出第五張個人專輯《星期八》，拍攝專輯形象照時，她要躺在巨型冰塊上拍封面照，自嘲很像市場裡一條新鮮的「魚」！

回想躺冰塊拍照情景，白安笑說：「冷死我了！我被冰到發紅，換衣服時只好一直拿吹風機吹。」拍攝過程中她還險些滑倒，但看到成品呈現出冷冽又優美的氛圍，白安直呼「一切都值得！」

白安在巨型冰塊環繞下拍照，直呼好冷。（相信音樂提供）

這次白安拍《星期八》視覺照，以巨型冰塊構築出超現實異境，象徵一個不存在的時間與空間，想帶領歌迷走進「日曆不存在的那一天」。白安分享，冰塊在專輯中是一個重要隱喻，如同凝結的時空，代表那些無法改變的過去與未解的遺憾。

日前白安舉辦新歌聽歌會，邀請許多音樂圈好友搶聽新歌，還找來多年好友，同時也是Podcast《一個路人經過》的好搭檔宇宙人主唱小玉一同對談，她透露寫歌時腦海中常浮現許多朋友的臉孔，這些共感經驗也成為創作靈感來源，不過她提到的一長串人名中，竟未提及小玉，讓小玉忍不住吃味說：「沒有我喔！」白安笑說：「有啦有啦！」逗笑全場。

11月1日白安將於台中Legacy舉行「路邊野餐」演唱會，門票將在9月21日中午12點於拓元售票系統開賣。

