娛樂 最新消息

正式掰了TWICE！胡凱兒樂團揭追星10年內幕

〔記者張釔泠／台北報導〕胡凱兒樂團第二張專輯《越過這座橋》預計10月發行，同步宣布舉辦年度專場《初來．橋》，首場門票更骯在開賣當天全數完售。官方今日（9/16）凌晨驚喜宣布，將於 11 月 23 日（日）加開第二場，回饋長期支持的歌迷。

胡凱兒樂團年度專場《初來．橋》宣布加場。（胡凱兒樂團提供）胡凱兒樂團年度專場《初來．橋》宣布加場。（胡凱兒樂團提供）

主唱浩澤回憶完售當下的心情：「知道順利完售的時候鬆了一大口氣，畢竟當天剛好撞上了非常多演出，實在沒什麼把握。感謝大家在面對這麼多誘惑的情況下，選擇跟我們『初來．橋』！」 貝斯手廷曜則透露自己因為「不小心睡著」，半小時後才看到完售通知：「當下非常開心，會用心準備跟大家一起『初來．橋』。」

胡凱兒樂團首場門票在開賣當天全數完售。（胡凱兒樂團提供）胡凱兒樂團首場門票在開賣當天全數完售。（胡凱兒樂團提供）

隨著第一場迅速完售，胡凱兒也決定加開第二場演出。談到加開場次的心情，吉他手嘉恩坦言：「這個決定對我而言其實是百感交集，因為正式宣布與追了 10 年的 TWICE 無緣了。但撇除這些還是有很多期待，想到前年〈天駅〉終點站加場體驗到極佳的狀態，今年能在更大的地方完成加場，一定會是超過兩倍的爽感。也希望藉由這樣的歷程，慢慢往更大場館前進。」 吉他手方文則說：「開第二場總是比第一場緊張，尤其在這種中大型場館，再加上那個週末有非常多活動。但心情還是放在把演出呈現好，不愧對自己和樂迷們。我有邀請家人，但他們跑去看 TWICE 了！」

聊到家人朋友來看演出的經驗，嘉恩分享：「如果在音樂祭現場看到一個五彩繽紛髮色、短髮、眼睛比我大一倍卻又跟我長超像的大姐，那一定是我媽。隨著規模的進步，越來越難在人海中找到她，但她的訊息和關心其實是我撐下去的重要動力。」浩澤則暖心表示：「我有一個剛滿 3 歲的小妹，去年是她第一次來看我們的演出，雖然剛學會說話，但已經會在現場跟著唱歌，超級可愛！」

胡凱兒樂團加場演唱會門票將於9月19日（週五）於KKTIX啟售。（胡凱兒樂團提供）胡凱兒樂團加場演唱會門票將於9月19日（週五）於KKTIX啟售。（胡凱兒樂團提供）

至於專場的驚喜，廷曜表示：「這次帶來的曲目都是《越過這座橋》裡我們嘗試過很多不一樣的作品，相信現場會是一個嶄新的胡凱兒。」方文則承諾：「新專輯的所有新歌都會在『初來．橋』專場裡一次呈現，希望能帶給大家在人生中做出重要抉擇的勇氣。」

《初來．橋》專場兩日場次將於 11 月 22、23 日週末兩日在 Legacy TERA 演出。加場演唱會門票將於本週五 9 月 19 日全面於 KKTIX 啟售。

點圖放大body

