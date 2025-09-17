晴時多雲

娛樂 最新消息

李翊君鬆口「糾結真的很折磨」 暴瘦秘辛曝光

李翊君練團備戰演唱會。（寬宏藝術提供）李翊君練團備戰演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君祭出處女秀，首度攻蛋舉辦「翊起聽見愛演唱會」，她全力投入彩排，承諾經典曲目一首都不會少，寵粉的她即便攻蛋，仍會想辦法做到「零距離」的互動，她說：「我很珍惜與歌迷見面的機會，不管在哪裡唱都希望能拉近距離。」

李翊君持續鍛鍊體能，透過局部性的雕塑身材，讓上舞台能更好看，只是最近不僅要對抗病毒，還要與美食誘惑拉鋸，「沒有特別忌口的食物，但少吃真的很難，我不是那種刻意減肥的人，演唱會一定要吃飽才有力量。問題是又怕胖，衣服會穿不下，那種糾結真的很折磨。」她更自嘲每次造型到最後都要改，因為每次開唱前都會變瘦，「結果衣服就鬆了，只好一直改小。」

李翊君「翊起聽見愛」演唱會於10月4日在台北小巨蛋登場，她預告還安排了很多突破性的橋段，「我們做了很多新的音樂，也會唱一些過去演唱會沒聽過的歌，讓大家覺得這個秀真的不一樣，現在最重要的就是我要記熟。」

