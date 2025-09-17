「蔡健雅神曲」狂被抖音用 本尊一席話表態：聽懂了嗎

蔡健雅擔任女性影展大使，開玩笑說怎麼敢邀請她。（女性影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第32屆女性影展「破風景」今年邀請蔡健雅擔任大使，對於收到影展邀請，蔡健雅開玩笑說：「怎麼敢請我？」不過她感謝因為去年做了《不夠善良的我們》的配樂，讓很多電影、導演看到蔡健雅，讓她覺得有點驕傲、很意想不到。被問到有沒有人找她演戲？蔡健雅坦言從來沒有，不過並不排斥。

蔡健雅不排斥演戲，若有適合的角色都能討論看看。（女性影展提供）

蔡健雅身為金曲華語女歌手獎紀錄保持人、金鐘最佳配樂得主，難得接觸影展活動，她受訪透露，之前向宇宙許願想做配樂，結果《不夠善良的我們》的監製就向她提出邀請，「我們從流行音樂領域跳躍過去，就像黑洞一樣，你也不知道怎麼做配樂，到底要怎麼執行這件事情，非常有挑戰。」

不僅僅是獻唱電影主題曲，蔡健雅後續也收到不少配樂的邀請，至於是否有人邀請她來演戲，蔡健雅表示從來沒人找她演戲，「我等適合的角色，我現在的心態就是不排斥，先來讓我篩選，看適不適合，因為沒有前例。」

受邀擔任女性影展大使，蔡健雅有感而發，表示以前女人受到傳統社會影響，重男輕女或者曾被說「女生不懂音樂就閉嘴」，蔡健雅認為：「我要來證明我懂音樂，不要只是美美的被包裝，就算是很man的東西，就去學啊、玩樂器啊！」對於近期有許多#metoo新聞，蔡健雅鼓勵女性要勇敢站出來，不過她也體諒那些有苦衷而不敢公開的人，「但可以告訴她們，我們都在這裡，不要害怕，試著站出來。」

蔡健雅坦言接到不少電影配樂的邀約。（女性影展提供）

近來短影音盛行，許多影片都使用蔡健雅的歌曲，從《Letting Go》、《紅色高跟鞋》等等，蔡健雅是知道的，還透露現在最夯的是《墜落》（2013），笑說「我還滿自豪的，姐姐我在十年前為你們寫的這首歌，你們現在懂事了，進入社會、世界有多黑暗，找不到自己，可以聽《墜落》。」至於新專輯，蔡健雅坦言，年輕時創作力旺盛，吸收的東西很多，該寫的歌也都寫了，「現在還沒什麼話要說，這個階段需要比較長的時間，需要恍然大悟的大哲學。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

