晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「蔡健雅神曲」狂被抖音用 本尊一席話表態：聽懂了嗎

蔡健雅擔任女性影展大使，開玩笑說怎麼敢邀請她。（女性影展提供）蔡健雅擔任女性影展大使，開玩笑說怎麼敢邀請她。（女性影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第32屆女性影展「破風景」今年邀請蔡健雅擔任大使，對於收到影展邀請，蔡健雅開玩笑說：「怎麼敢請我？」不過她感謝因為去年做了《不夠善良的我們》的配樂，讓很多電影、導演看到蔡健雅，讓她覺得有點驕傲、很意想不到。被問到有沒有人找她演戲？蔡健雅坦言從來沒有，不過並不排斥。

蔡健雅不排斥演戲，若有適合的角色都能討論看看。（女性影展提供）蔡健雅不排斥演戲，若有適合的角色都能討論看看。（女性影展提供）

蔡健雅身為金曲華語女歌手獎紀錄保持人、金鐘最佳配樂得主，難得接觸影展活動，她受訪透露，之前向宇宙許願想做配樂，結果《不夠善良的我們》的監製就向她提出邀請，「我們從流行音樂領域跳躍過去，就像黑洞一樣，你也不知道怎麼做配樂，到底要怎麼執行這件事情，非常有挑戰。」

不僅僅是獻唱電影主題曲，蔡健雅後續也收到不少配樂的邀請，至於是否有人邀請她來演戲，蔡健雅表示從來沒人找她演戲，「我等適合的角色，我現在的心態就是不排斥，先來讓我篩選，看適不適合，因為沒有前例。」

受邀擔任女性影展大使，蔡健雅有感而發，表示以前女人受到傳統社會影響，重男輕女或者曾被說「女生不懂音樂就閉嘴」，蔡健雅認為：「我要來證明我懂音樂，不要只是美美的被包裝，就算是很man的東西，就去學啊、玩樂器啊！」對於近期有許多#metoo新聞，蔡健雅鼓勵女性要勇敢站出來，不過她也體諒那些有苦衷而不敢公開的人，「但可以告訴她們，我們都在這裡，不要害怕，試著站出來。」

蔡健雅坦言接到不少電影配樂的邀約。（女性影展提供）蔡健雅坦言接到不少電影配樂的邀約。（女性影展提供）

近來短影音盛行，許多影片都使用蔡健雅的歌曲，從《Letting Go》、《紅色高跟鞋》等等，蔡健雅是知道的，還透露現在最夯的是《墜落》（2013），笑說「我還滿自豪的，姐姐我在十年前為你們寫的這首歌，你們現在懂事了，進入社會、世界有多黑暗，找不到自己，可以聽《墜落》。」至於新專輯，蔡健雅坦言，年輕時創作力旺盛，吸收的東西很多，該寫的歌也都寫了，「現在還沒什麼話要說，這個階段需要比較長的時間，需要恍然大悟的大哲學。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中