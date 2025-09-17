電影《96分鐘》播報配音員曝光 「TVBS小林依晨」圓兒時夢想

葉佳蓉在電影《96分鐘》內配音演出。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕網路新聞主持人葉佳蓉有「TVBS小林依晨」之稱，她在《TVBS新聞網》推出的品牌深度專題節目《商業透視》中，帶領觀眾深入探索各大國際品牌背後的故事，留下深刻印象。鮮為人知的是，葉佳蓉其實自小便懷抱配音夢，而最近上映的熱門電影《96分鐘》中，正是她跨足電影圈、實現兒時夢想的首次「獻聲」作品。

《96分鐘》劇情緊張刺激，上映後短短十天即在全台創下超過5,500萬票房。片中有一段主播新聞播報的橋段，不少觀眾一聽便驚覺聲音相當耳熟，原來正是由葉佳蓉親自配音。

談到接下配音工作的趣事，葉佳蓉笑說，當初看到邀請信件的標題寫著《96分鐘》，一度誤以為是指電影片長，心想：「原來電影產業保密這麼的嚴格，連片名都是天機不可洩漏。」直到讀完內容，才發現電影真的就叫這個名字，讓她忍不住自嘲：「真是誤會大啦！」

葉佳蓉表示她從小就很嚮往配音員工作。（TVBS提供）

雖然這次是葉佳蓉首次嘗試電影配音，但她其實從小就懷抱著配音夢。小學時，正逢電影《小美人魚》在台公開徵選中文兒童配音員，在父母鼓勵下，她花了好幾天練習錄製試音帶，雖然最後未能雀屏中選，卻因此對配音工作產生濃厚興趣。隔年暑假，她更主動報名廣播電台的配音夏令營，第一次踏入錄音室的體驗，至今仍讓她記憶猶新。

電影上映後，不少朋友一聽到熟悉的聲音便立刻認出，紛紛詢問葉佳蓉是否參與配音？這讓她開心地發現自己的聲音辨識度極高。進戲院觀賞時，在大銀幕上「聽見自己」時，她除了感到新奇，也有些害羞。她也透露，這段經驗也激發了她對聲音表演的更多好奇，並期待未來有機會挑戰不同角色情境，例如哭戲或爭吵場面，探索更豐富多元的聲音可能性。

