鹿晗打破8年恩愛慣例 關曉彤慶生曬照不見蹤影

關曉彤28歲生日釋出甜美寫真，鹿晗罕見未在零點送祝福。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國女星關曉彤今（17日）迎來28歲生日，中午在個人微博發文「新的一歲，開心最重要～」，並釋出15張生日寫真，氣質清新又大方，大批粉絲留言送上祝福。不過最引人關注的，卻是男友鹿晗打破了長達8年的「零點準時慶生」慣例，讓兩人戀情再度成為焦點。

鹿晗與關曉彤自2017年公開戀情以來，幾乎每年都會在彼此生日零點準時發文慶祝，成為網友眼中的甜蜜指標。然而今年4月鹿晗35歲生日，關曉彤首度未公開獻上祝福，已引起外界揣測；如今輪到關曉彤生日，鹿晗也首次缺席慶生，讓分手傳言甚囂塵上。

請繼續往下閱讀...

鹿晗中斷8年慣例，關曉彤生日零點不見男友發文祝賀。（翻攝自微博）

此外，有媒體發現生日當天鹿晗的IP顯示在北京，而關曉彤則在浙江錄製《王牌對王牌》，兩人身處異地，再加上去年起雙方社交平台互動歸零、關曉彤的父親早前還曾點讚「七夕未同框」的分手傳聞貼文，種種跡象更添外界猜疑。

兩人至今都未正面回應分手傳言，但娛樂圈大V劉大錘在直播時鐵口直斷兩人已經分開，理由是「未來規劃與方向不同導致感情生變」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法