最美新娘出現了！Karina婚紗照美翻全網 網紛喊：是仙女吧

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團aespa近日赴美宣傳全新迷你專輯《Rich Man》，並登美國知名節目《Good Morning America》的表演中，卻因鏡頭缺少華麗運鏡與伴舞，加上團體表演不夠流暢又沒開麥克風，影片發布後影發網友熱議，吐嘈是史上最尷尬的表演。而aespa官方YouTube頻道於15日曝光演唱會VCR的幕後花絮，影片中可見Karina穿著一身充滿仙氣的白色禮服並披上頭紗，照片曝光後網友立刻買單，似乎不影響先前發生的表演事件。

韓國人氣女團aespa官方YouTube頻道於15日發布LIVE TOUR的VCR幕後花絮，身穿白色禮服充滿仙氣的團員Karina備受網友誇讚。（翻攝自YouTube）

aespa的官方YouTube頻道15日上傳一部aespa LIVE TOUR的VCR幕後花絮，從影片中可見四位團員中，每個人都身穿充滿仙氣的純白色禮服，其中Karina更是展現獨特魅力，披上白色頭紗，氣質非凡的模樣也讓現場工作人員驚呼聲連連，彷彿仙女下凡，出現了最美的新娘。

請繼續往下閱讀...

而擁有搞怪個性的Karina也在影片中開玩笑戲稱自己像是一顆包裝好的蛋，更表示要拍照傳給媽媽看，告訴媽媽今天要與自己結婚了，讓不少網友被Karina的美貌與搞怪個性深深吸引，紛紛留言表示：「是仙女吧」、「我沒了」。



自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法