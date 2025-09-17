晴時多雲

娛樂 最新消息

才爆閃婚新片就開鏡 鬼月無懼禁忌陳漢典還加碼被祝「早生貴子」

電影《立入禁止》選在鬼月吉時舉行開鏡儀式。（飛行圓影業提供）電影《立入禁止》選在鬼月吉時舉行開鏡儀式。（飛行圓影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕懸疑恐怖電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》不畏鬼月禁忌，今（17）日在三峽舉行開鏡儀式，范逸臣、田中千繪、陳漢典、林逸欣、邱偲琹等人齊聚拜拜祈福。這是范逸臣、田中千繪第三度合作，也是陳漢典傳出婚訊後接下的第一部電影。

本片籌備超過3年，由李世偉自編自導，開鏡地點就是劇中主要場景「梧枝鎮凶宅」，因租借不易，劇組特別在廠房搭景。儀式中，道長替眾人加持，唯獨在為陳漢典祝福時多加一句「早生貴子」，惹得全場大笑。

電影《立入禁止》由范逸臣（左起）、田中千繪、邱偲琹、陳漢典主演。（飛行圓影業提供）電影《立入禁止》由范逸臣（左起）、田中千繪、邱偲琹、陳漢典主演。（飛行圓影業提供）

對於選在鬼月開鏡，李世偉表示：「農曆七月是吉祥月，今天也有請示地藏王菩薩，慎重起見還邀請道長加持。」范逸臣則笑說主場景「很熱，一點都不陰，熱到惡靈都不敢進來。」陳漢典更提前去宜蘭三清宮拜拜，「我在劇中需要跟神明開玩笑，所以我不鐵齒，敬鬼神。」

陳漢典（左）、康茵茵在電影《立入禁止》中組CP。（飛行圓影業提供）陳漢典（左）、康茵茵在電影《立入禁止》中組CP。（飛行圓影業提供）

剛升格新婚的陳漢典在現場不停被恭喜，戲裡和康茵茵組CP，他笑言兩人太熟怕把恐怖片演成喜劇。他坦言最近工作忙到睡眠不足，印證「娶某前、生子後」的說法。康茵茵則透露，聽到他和LuLu的婚訊雖被嚇到，但很替他們開心。

范逸臣看中劇本縝密，「要一口氣看完，不能分次看，觀眾回去還能二刷、三刷。」田中千繪則說：「我第一次看不太懂，直接約導演聊才搞懂。」雖然她平常害怕恐怖片，但覺得拍攝過程新奇有趣。邱偲琹則因體質敏感過去不接恐怖片，這次因角色不恐怖才答應，她也分享曾在宜蘭拍戲時遇到靈異事件，被嚇到整晚不敢關燈。

