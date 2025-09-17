晴時多雲

娛樂 最新消息

李奧納多稱勞勃瑞福是英雄「他的離開是巨大損失」

李奧納多狄卡皮歐出席《一戰再戰》倫敦首映會。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐出席《一戰再戰》倫敦首映會。（華納兄弟提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福昨（16）日傳出於在猶他州日舞的住所安詳辭世，享壽89歲。消息傳出後，許多明星紛紛發聲悼念，奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐也在新片《一戰再戰》的倫敦首映會上向他致意，並表示勞勃瑞福對於影壇和環保議題的付出都深深影響他。

李奧納多表示：「這是令人哀傷的一天，我們這個產業失去了一位真正的傳奇人物，我很敬佩他，不僅因為他作為演員的成就，也因為他身為導演執導《益智遊戲》這部作品。」他透露新片《一戰再戰》的政治驚悚風格，也是由勞勃瑞福主演的《大陰謀》和《禿鷹七十二小時》所奠定。

本身也關注及投身環保議題的李奧納多也提到，自己曾不斷強調過，勞勃瑞福是一位充滿熱忱的環境保護倡導者，同時也和他一樣是自然資源保護委員會（NRDC）的成員，「他是我們這個產業中許多人心目中的英雄，包括我自己。因此，他的離開是一個巨大的損失。」

李奧納多在新片挑戰非典型的「地表最強老爸」角色，雖然年輕時曾是叱吒風雲的革命軍分子，但當唯一的女兒被綁走後，他卻在行動中意外展現「落漆」一面，不僅模仿不起阿湯哥、連恩尼遜那種英雄無敵的氣勢，甚至連革命軍陣營給的暗號都記不住，超大反差為電影帶來幽默趣味。

然而李奧納多仍以身為人父的決心與勇氣，面對重重阻礙永不放棄，為了女兒奮不顧身，他特別強調，「電影不僅有震撼的動作場面，更刻劃一段深刻的父女深情」，他與飾演女兒的新銳演員雀絲茵菲妮蒂在戲內外皆互動自然，他笑說「我會先跟她培養默契，就像朋友一樣打鬧、開玩笑」，兩人在片中展現的情感連結，就像是摯友般的信任與依靠。

本片還有兩屆奧斯卡影帝西恩潘加入演出，他所飾演的「硬漢軍人」拉克爵，被他形容為「心狠手辣」，但在表演中加入人性的脆弱感，讓反派不再流於扁平。西恩潘也盛讚李奧納多的演出，表示「我們認識超過三十年了，但這是第一次真正合作。我一路看著他從青少年演員，成長為當今最具影響力的影帝，他在片場專注到近乎忘我，光是站在旁邊看他演戲，都能感受到強烈能量！」

兩人對戲時的火花，讓一同參與演出的演員都大呼過癮，甚至連班尼西歐岱托羅也稱這是難得一見的表演對決。西恩潘更表示，李奧納多總能將角色演繹到最極致，「我真的超愛他！」而這份難得的合作，絕對是影迷最期待的看點之一。《一戰再戰》將於9月25日包括2D、IMAX、Dolby Cinema同步在台上映。

