72歲湯蘭花重逢初戀 空窗43年拒婚原因曝

湯蘭花坦言43年來拒絕再婚，現專注健康生活。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕72歲女星湯蘭花曾憑電影《負心的人》以及電視劇《一代佳人》、《藍與黑》、《楊貴妃傳奇》等作品紅極一時。淡出演藝圈後，她轉戰直銷事業，鮮少公開露面。近日，她受香港媒體人汪曼玲之邀，在YouTube頻道暢談自己的人生起伏與感情歷程，再度引起外界關注。

湯蘭花回憶，年輕時她最大的心願是成家而不是拚事業。25歲那年，她與交往七年的商人應家東結婚，選擇在事業高峰期退居家庭，專心相夫教子。然而婚後生活並不如想像順遂，丈夫經商失利、背負兩千多萬債務，讓她不得不重回演藝圈拍戲賺錢償還債務，最終這段婚姻在1982年畫下句點。

湯蘭花最近與闊別數十年的初戀情人重逢，親口致歉只為不留遺憾。（翻攝自臉書）

離婚後，她始終沒有再投入感情。湯蘭花坦言自己個性敏感、在感情上容易受傷，加上母親曾勸她，為了兒子最好別再婚，長期思量之後，她決定謝絕所有追求者，把心力放在家庭與自我生活上。

如今她更注重身體保養，每天固定做瑜伽、伸展等運動，飲食也嚴格控制，避免油炸、重鹹、醬油與酒精，維持良好習慣。她說人生下半場最重要的是「不留遺憾」，想到的事就要立即行動、不要等待。最近，她與闊別三、四十年的初戀重逢，還親自為當年未理睬對方致歉，「我只是希望不要再讓自己留下任何遺憾。」

