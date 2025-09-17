林志穎帥兒Kimi滿16歲了 堅持多年不讓露臉原因曝光

林志穎大兒子kimi於15日迎來16歲生日。（翻攝自小紅書、記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲林志穎保養有佳，「不老男神」封號當之無愧，他與老婆陳若儀結婚12年，育有3子，一家五口生活美滿。前（15）日，林志穎大兒子kimi迎來16歲生日，陳若儀親自發文祝福，不過貼文中只拍到兒子背影，引網友好奇為何始終不讓他露臉？陳若儀也親自給出解釋。

Kimi今年6月現身馬來西亞演唱會，意外被粉絲補捉到。（翻攝自微博）

林志穎曾帶著4歲的Kimi登上親子節目，當時Kimi憑藉可愛外型圈粉無數，但隨著孩子越長越大，夫妻倆為了保護隱私便漸漸不讓兒子露臉，不過在今年6月，Kimi現身林志穎與李玖哲辦在馬來西亞的演唱會，正巧被粉絲補捉到，從流出的畫面可見，Kimi的五官輪廓以及眼神，都與林志穎頗為相似，身高約180公分，雖然戴著口罩但仍能看出是帥哥一枚。

陳若儀解釋，不是他們刻意不讓Kimi露面，是兒子本人較內向不想露臉。（翻攝自小紅書）

如今Kimi滿16歲，早已到了可以露臉的年紀，但陳若儀與林志穎還是很少公開發布兒子的正面照，對此陳若儀解釋，不是他們刻意不讓Kimi露面，是兒子本人不願意，「他很內向，給他一點時間，等他願意自然會願意」。

