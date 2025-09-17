晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志穎帥兒Kimi滿16歲了 堅持多年不讓露臉原因曝光

林志穎大兒子kimi於15日迎來16歲生日。（翻攝自小紅書、記者王文麟攝）林志穎大兒子kimi於15日迎來16歲生日。（翻攝自小紅書、記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲林志穎保養有佳，「不老男神」封號當之無愧，他與老婆陳若儀結婚12年，育有3子，一家五口生活美滿。前（15）日，林志穎大兒子kimi迎來16歲生日，陳若儀親自發文祝福，不過貼文中只拍到兒子背影，引網友好奇為何始終不讓他露臉？陳若儀也親自給出解釋。

Kimi今年6月現身馬來西亞演唱會，意外被粉絲補捉到。（翻攝自微博）Kimi今年6月現身馬來西亞演唱會，意外被粉絲補捉到。（翻攝自微博）

林志穎曾帶著4歲的Kimi登上親子節目，當時Kimi憑藉可愛外型圈粉無數，但隨著孩子越長越大，夫妻倆為了保護隱私便漸漸不讓兒子露臉，不過在今年6月，Kimi現身林志穎與李玖哲辦在馬來西亞的演唱會，正巧被粉絲補捉到，從流出的畫面可見，Kimi的五官輪廓以及眼神，都與林志穎頗為相似，身高約180公分，雖然戴著口罩但仍能看出是帥哥一枚。

陳若儀解釋，不是他們刻意不讓Kimi露面，是兒子本人較內向不想露臉。（翻攝自小紅書）陳若儀解釋，不是他們刻意不讓Kimi露面，是兒子本人較內向不想露臉。（翻攝自小紅書）

如今Kimi滿16歲，早已到了可以露臉的年紀，但陳若儀與林志穎還是很少公開發布兒子的正面照，對此陳若儀解釋，不是他們刻意不讓Kimi露面，是兒子本人不願意，「他很內向，給他一點時間，等他願意自然會願意」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中