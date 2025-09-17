晴時多雲

娛樂 最新消息

傳奇巨星勞勃瑞福辭世享壽89歲 家屬低調不公開死因

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）於美國時間9月16日清晨安詳辭世，享壽89歲。勞勃瑞福的死訊傳開後，震驚全球影壇，他的經紀公司「Rogers & Cowan PMK」執行長辛蒂柏格（Cindi Berger）表示，當時摯愛的家人與朋友都在身邊陪伴。然而外界關心的死因，家屬選擇保持低調，不願透露更多細節，僅表示他「在睡夢中靜靜走完人生最後一程」，並未公開死因，僅希望外界給予尊重與空間。

好萊塢傳奇人物勞勃瑞福（Robert Redford）。（法新社）好萊塢傳奇人物勞勃瑞福（Robert Redford）。（法新社）

1936年出生於加州聖莫尼卡的勞勃瑞福，自1950年代從舞台劇與電視劇起步，1969年與摯友保羅紐曼合作經典名作《虎豹小霸王》，奠定巨星地位。之後，他接連出演《刺激》、《往日情懷》、《遠離非洲》等膾炙人口的作品，與達斯汀霍夫曼合演的《總統班底》，更使他成為「正義硬漢」的代表人物。而他不僅是演技精湛的演員，更是一位傑出的導演，1980年憑處女作《凡夫俗子》奪下奧斯卡最佳導演與最佳影片，從此確立全方位電影人的身分。他更成為日舞影展的推手，為美國獨立電影建立完整的生態體系，對影壇影響深遠。

即使步入晚年，他依舊活躍銀幕。2014年參演漫威電影《美國隊長2》，2019年驚喜現身《復仇者聯盟：終局之戰》，風采依舊。他在2018年主演的《老人與槍》，則被視為正式告別影壇之作，並坦言這是獻給影迷的最後禮物。如今巨星殞落，全球影迷以各種方式悼念，許多好萊塢導演更公開感謝他的貢獻。雖告別了影迷，但他的經典作品與精神卻永遠留存於影壇。

