成毅《赴山海》遭酸不敬業 品牌方齊聲力挺曝他私下一面

成毅《赴山海》穿幫衝熱搜，品牌方連發聲明力挺敬業形象。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕奇藝古裝武俠劇《赴山海》由「古裝男神」成毅主演，融合穿書、權謀與熱血打戲，上線短短時間播放量突破2億，人氣火熱。不過近日卻被眼尖觀眾抓包，劇中出現他手拿劇本、腳穿洞洞鞋的穿幫畫面，與古裝造型格格不入，隨即衝上熱搜，成毅更一度被質疑「不敬業」。

《赴山海》熱播成話題，網友眼尖抓包成毅手裡拿著劇本。（翻攝自微博）

面對輿論，數家合作品牌方17日透過官方微博發聲力挺，盛讚成毅在拍攝過程中，「極高的專業素養」感染現場每一個人，「哪怕只是一場商務拍攝，也傾注極致專業與真誠，除了必要換裝，全程在場邊待命不放過任何拍攝環節。」品牌方強調，「這樣盡職盡責的好演員，不應該受到斷章取義的惡意詆毀。」

成毅也在15日直播中回應，解釋自己飾演的角色剛經歷穿越，「他怕露餡不敢大聲說話，不知道要回答什麼」，含糊台詞其實符合人物邏輯。他並呼籲觀眾應沉浸式觀劇，「不能吃個飯十分鐘再回來瞄一眼，那這個戲就別點開浪費你的會員了。」

