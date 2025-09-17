告五人英國錄音發現「特級咒物」 驚聞戰爭砲火味 犬青喊：不對勁

告五人犬青在倫敦錄音，看到骨董麥克風覺得有點不對勁。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕下週即將迎來農曆七月「鬼門關」，告五人回想新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》去英國倫敦艾比路錄音室錄音期間，錄音室人員拿出一支1934年的鋁帶式麥克風，犬青當下就覺得「不對勁」。

告五人雲安在英國的錄音室，看到麥克風總覺得充滿「煙硝味」。（相信音樂提供）

許多歌手在錄音時都曾出現過不同的狀況，告五人回想雲安和犬青在倫敦錄製新歌《將錯就對》時，看到有著近百年歷史的古董設備，一打開就散發著一股濃濃的煙硝味，「你會聞到戰爭砲火的味道！」雲安這樣形容當時的感受。犬青也補充說：「箱子一打開來就會覺得『天啊！這個東西超不對勁』，如果你是一個有陰陽眼的人，一定會看到上面有超多東西。」告五人開玩笑說：「這支麥克風很像什麼『特級咒物』，感覺一定被詛咒過！」



請繼續往下閱讀...

告五人在艾比路錄音室看到歷史悠久麥克風有種奇妙感覺。（相信音樂提供）

日前告五人完成台灣「黑夜狂奔」巡演，10月26日在日本大阪、11月8日在東京開唱，他們向歌迷承諾：「下一次的演唱會一定更盛大精彩，讓所有歌迷都可以一起現場『大合唱』，創造更多難忘的音樂回憶。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法