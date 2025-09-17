（影）妻夫木聰「回台」大啖芒果剉冰 分享台南行暖心經驗

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本國民男神妻夫木聰今年續任日本市場的台灣觀光代言人，今天（17日）在台北舉辦見面會。妻夫木聰推薦他喜愛的台灣美食「刨冰（剉冰）」，頻喊「美味しい（oishii）」，並分享赴台南拍攝影片期間，遇到的暖心旅行經驗。

日本國民男神妻夫木聰今年續任日本市場的台灣觀光代言人，17日在台北舉辦見面會，並享用刨冰。（觀光署提供）

妻夫木聰今天出席見面會表示，連續兩年擔任台灣觀光代言人，感到非常光榮；他每次來台都會脫口而出「我回來了」，台灣對他而言是重要的地方。

見面會現場準備了刨冰及配料。妻夫木聰先替剉冰淋上黑糖漿，再放上芒果、西瓜、珍珠、紅豆、綠豆等配料。他說，吃過多次刨冰，至於最喜歡的配料，芒果是當季水果，所以最喜歡芒果，並當場挑出兩口芒果享用，頻喊「美味しい（oishii）！」

妻夫木聰分享，昨天在台南拍攝觀光宣傳影片，晚餐享用牛肉湯，隔壁桌坐著一對爺爺奶奶，奶奶知道他，令他感到相當驚喜；爺爺會講日文，向他介紹台南美食。他認為，旅行就是如此，與隔壁桌的人聊天，感覺人與人、心與心距離相近，這也是台灣令他感到溫暖之處。

妻夫木聰表示，這次來台，吃很多沒吃過的美食、去沒去過的地方，希望能把台灣魅力繼續傳遞給日本朋友，繼續宣傳台灣的美好。

