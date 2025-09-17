晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧驟逝引熱議 陳曉罕見直播疑影射圈內生態

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「古裝劇男神」于朦朧11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。因身亡事件疑點重重引發外界熱議，不少網友懷疑他逝世前晚參加飯局因拒絕圈內潛規則而遭外力介入造成死亡，背後黑幕引來揣測。與此同時，演員陳曉在與陳妍希離婚後，近日難得開啟直播，但整場表現憔悴，鬍子未刮、頭髮凌亂，讓網友直呼「像是在替于朦朧發聲，卻不敢明說」。

近日被爆墜樓身亡的中國男星于朦朧（左），死因引發諸多揣測；而難得直播的陳曉（右）與網友暢談時疑似影射圈內生態。（翻攝自微博）近日被爆墜樓身亡的中國男星于朦朧（左），死因引發諸多揣測；而難得直播的陳曉（右）與網友暢談時疑似影射圈內生態。（翻攝自微博）

直播中，陳曉回應網友時語帶無奈，感嘆：「能不懂嗎？不懂怎麼混呢？」並直言雖然名義上是和粉絲暢聊，「可是真暢就完了」，最後更忍不住冷笑兩聲。

他也坦言，「不能吹牛，吹大了就會被寫成黑稿，所以什麼都得控制、有所限制。」當網友提到「自由本身是不自由」時，陳曉也表示認同。當有人說他變得成熟時，他則笑著回應：「很開心啊，人是要慢慢成熟的，35歲了還長不大嗎？」

