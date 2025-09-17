劉力穎施暴者之謎解開 韓警粗心將「同天2起台女被打事件」搞混
台灣YouTuber劉力穎近日在南韓遭陌生男子暴力攻擊，怎料韓媒竟辯稱施暴者是中國人，事態如今又再反轉。（翻攝自YT）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣YouTuber劉力穎近日傳出在南韓首爾弘大夜店區遭陌生韓籍男子暴力攻擊，不過事發後警方辦案態度消極，今（17）日韓媒報導更指出，對劉力穎施暴者其實是一名20幾歲的中國人，推卸責任的態度讓她相當火大，直接前往警局說明，最後竟是韓國警方搞錯了，因為在劉力穎被施暴的同一天，也發生了另一起台灣女性遭中國人施暴的案件。
今（17）日，有多家韓媒聲稱毆打劉力穎的男性並非韓國人，而是一名中國男性，劉力穎當下相當火大，因為她從與對方的吵架過程中，明顯看出對方絕對是韓國人，因此她又於今稍早親自前往警局說明，事後證實對她施暴的確實是韓國人，而之所以會傳出施暴者是中國人，是因為警察搞錯案子，那天有2個台灣的女生在當地被毆打，且名字很像。
此烏龍消息瞬間在南韓論壇引起討論，網友們紛紛留言痛斥南韓警方，「警察到底在幹嘛，搞錯的消息也敢大肆宣揚」、「真是丟國家的臉」、「這位台灣的YouTuber真的好慘」。
