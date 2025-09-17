阿夫《九條好漢》放閃「我好愛你」 卻被女友虧禿頭危機

阿夫踏入成功嶺前的模樣。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾參加兩季《大嘻哈時代》的饒舌歌手阿夫（林聖夫）首度挑戰實境節目，在台視《九條好漢在一班》高唱從軍樂，展現硬派卻真性情的一面。他在節目中隨身攜帶小筆記本紀錄心情，「放手機」環節更透過電話大方向女友告白：「我真的很想你！我好愛你！」

阿夫表示不排斥再次當兵，唯一擔心的是與鄰兵相處與睡眠問題。初參加實境節目，他花了一週才適應拍攝節奏，筆記本裡寫滿心情與靈感，「特別的事我會先丟筆記本，也許哪天就變成寫歌的靈感。」

阿夫當兵隨身帶筆記本紀錄心情。（台視提供）

節目中他展現不服輸的一面，在高跪姿驗槍時聽到班長黃鐙輝說以前當兵不用墊子，便決定硬撐，事後膝蓋超痛仍咬牙完成。500障礙第一次訓練完，教官徵求自願跑全程，他舉手報名，跑完癱在地上笑說：「不是好強，只是想挑戰自己到底能做到哪裡。」

當兵手機一律沒收，好不容易到「放手機」時間，阿夫看到女友每天傳訊息給他、報告行程，感動不已並甜喊「我好愛你！」女友看節目後誇他表現不錯，也打趣提醒他髮量危機。阿夫坦言自己從5年前開始掉髮，但屬於「不見棺材不吃藥」類型，現在會開始注重護髮。

阿夫拚MAN又放閃。（台視提供）

他也因當兵喜歡上平頭造型，就算已結訓也不打算換髮型，「短髮舒服又陽剛。」回家後養成折棉被、早睡早起跑步的習慣，「早上跑步曬太陽，心情好很多。」這次再接受新訓，讓他心態轉變，「過去自己比較懶惰，現在更積極也能平常心看待創作。」

阿夫接觸饒舌的過程充滿戲劇性，起因是16歲重考班與同學寫詞互嗆，意外發現對寫作有興趣，對表演不排斥就一路做下去。為了夢想，他做過餐廳服務生、外送員、工地工人等，雖然辛苦卻堅持不懈，因為他相信「這就是我的本體，我的價值就在這裡。」

