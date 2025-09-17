晴時多雲

娛樂 最新消息

「台北非常Live！」吸引逾6千人次 串聯台北音樂展演空間 成功點亮夜經濟

8月17日MOONDOG《MAD3MAN SHOW》MADMED 演出現場。（台北市文化局提供）8月17日MOONDOG《MAD3MAN SHOW》MADMED 演出現場。（台北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府文化局推動、台灣流行音樂展演文化交流協會策劃執行，響應「2025 TRENDY TAIPEI 潮台北」，攜手22間風格獨具的音樂展演空間共同舉辦的「台北非常Live！」場館串聯活動，活動一路從8月8日嗨到9月7日，從Live House到音樂餐酒館，甚至書店、展演空間，音樂在城市中以點狀散落、塊狀匯集的方式蔓延，成功吸引超過6,000人次觀眾參與，讓「台北非常Live！」成為今年夏天最熱議的文化亮點之一，成功點亮台北夜經濟。

「台北非常Live！」形式與曲風涵括了地下音樂、爵士、電子實驗、手碟沈靜療癒以及日系地下偶像，甚至結合影像與嘻哈饒舌文化，並橫跨10國、高達70組的在地與國際音樂人，串聯活動不僅替樂團與音樂人創造舞台，也帶動場館周邊夜間消費，呼應臺北市政府推動「TRENDY TAIPEI潮臺北」以音樂現場與文化內容作為主軸的政策發展方向。

活動期間，除了臺北在地民眾外，參與樂迷與觀眾也來自四面八方，甚至包含海外遊客，不少民眾拿著在臺北各景點、旅宿與旅遊服務中心拿到的「臺北非常Live！場館地圖」，跟著場館位置與節目內容，實地尋訪從未去過的場館探險，其中來自桃園的蔡先生表示，第一次到Sappho Live Jazz觀賞演出，與友人三五成群的一同前往，不僅對餐酒的飲食讚不絕口，現場充滿感染力且近距離的爵士演出，讓他表示一定會再帶朋友來玩。

在台北最資深場館EZ5 Live House，首首華語金曲及殿堂級場景，也匯集了來自台中與台南等各縣市的民眾，而在不同的獨特地下場景中，延聲音樂也有來自美國與日本的觀眾；吾家展演空間更有澳洲旅客來體驗臺灣早期金曲與大前輩音樂人的現場演唱，充分將臺灣不同年代與類型的音樂現場，以及台北不同文化與景色的場館樣貌，推廣並傳達給國內外所有音樂愛好者們。

9月5日PIPE Live Music《慶記KTV-水管大包》演出現場。（台北市文化局提供）9月5日PIPE Live Music《慶記KTV-水管大包》演出現場。（台北市文化局提供）

串聯活動中，最讓人津津樂道的莫過於各音樂空間透過自身特色與策展巧思，帶來一場場別開生面的現場體驗。8月9日「Sappho Live Jazz」爵士融合獨立流行的《Julien Moreen Quartet》：長年推廣Jazz現場魅力，並以高水準餐酒品質與樂迷著稱的「Sappho Live Jazz」，帶來德國創作歌手Julien Moreen與臺灣爵士樂各路好手劉育嘉、李世鈞、林加恩，充滿詩意與能量的演出盈滿在舒適質感空間裡，時而情緒激昂或精彩獨奏的段落，不時傳出樂迷們大聲疾呼的叫好及掌聲；8月17日「MOONDOG」嶄新日系場景《MAD3MAN SHOW》，作為本次22家音樂展演空間中最年輕的場館，座落微風廣場9樓，透過與日系音樂內容的主辦方合作，帶來日本流行、獨立、地下偶像等音樂類型，此次更由三組日系地偶「MADMED」、「Mazari」、「Chichamedo」，以超華麗妝髮與服裝，加上動感的唱跳演出，征服底下所有樂迷的心。

8月30日「法米莉亞魔法俱樂部」《相信魔法相信愛》，在日治時期老建築中，營造宛如小說中魔法世界的獨特氛圍下，擅長以細膩情感引起共鳴的金曲音樂人謝震廷，現場將直達心中最脆弱角落的創作與歌聲傳遞給樂迷們，以及OVDS樂團相當難得的不插電演出（Acoustic），在耳機派對（Silent Party）近距離且有如專屬聆聽體驗的疊合下，像是經歷了一場音樂與愛的魔法世界冒險；9月5日「PIPE Live Muisc」《慶記KTV - 水管大包》由DJ串聯年輕人喜愛的華語經典歌曲，讓現場觀眾歡樂唱跳一整晚，自成一處在都市邊陲、台北青年交流與撞擊的自然所在。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

header
body

