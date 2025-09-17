晴時多雲

娛樂 最新消息

百萬YouTuber小吳韓國購物失手 誤買26萬戒指崩潰喊「我是白痴」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber見習網美小吳因搞笑與親切直率的風格吸引大眾喜愛，擁有百萬訂閱。近日赴韓國旅遊的他，竟在購物時鬧出大烏龍，透露自己因少看一個「0」，誤把26萬元新台幣的戒指當成2.6萬元買下，讓他崩潰自嘲：「我真的是個白痴。」

百萬YouTuber小吳在韓國購物，誤買26萬戒指崩潰發文。（翻攝自IG）百萬YouTuber小吳在韓國購物，誤買26萬戒指崩潰發文。（翻攝自IG）

小吳日前突然在IG上傳短片，一開頭就問粉絲：「大家有價錢少看一個0的經驗嗎？」隨即大喊「我有！」。他回憶當時逛愛牌精品店，先買下戒指與項鍊共花約10萬元新台幣，結帳前又被店員推薦一款標價115萬元韓幣（約2.6萬元新台幣）的戒指，他試戴後相當喜歡，便立刻刷卡帶走。沒想到回到飯店查看帳單才發現，自己刷的竟是1150萬韓幣，等同26萬元新台幣。他驚呼：「媽啊！我真的少看一個0！」雖然當下欲哭無淚，但最後也只能哭笑不得笑稱：「我真的是一個白痴。」

這段購物糗事曝光後，立刻引來大批網友笑翻，留言打趣：「這是魔戒嗎？」、「原來信用卡額度真的有存在的意義」、「我會刷不過，所以沒發生過」，而韓國好友金針菇也在底下留言：「韓國感謝你，促進經濟成長」。

