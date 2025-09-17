許效舜約會陳珮騏節目變戀綜 逸祥香蕉秀才藝竟大翻車

香蕉（左起）﹑舜哥﹑逸祥一同錄製《Talk Talk秀台語－全民練喙花》。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》網路特別企劃《Talk Talk秀台語－全民練喙花》自開播以來三個月好評不斷，即將在本週完成階段性任務。第二季《Talk Talk秀台語》將於9月26日全新登場。

陳珮騏（左）﹑舜哥錄製節目。（公視台語台提供）

網路節目最後幾集節目特別移師台中錄影，從來福好事、廣天宮一路到審計新村，搞笑二人組逸祥、香蕉帶來2025最新才藝「殺蛇＋B-Box」，卻被舜哥狠嗆：「不用錄了，拿舊片重播就好！」還酸「人若袂見笑，連鬼都驚」，直指兩人的台語多年如一日依舊兩光。逸祥說的是天團五月天，聽起來卻像「七月半」，讓舜哥氣到想拿拖鞋伺候，觀眾笑翻全場。

最後一週的節目錄影也特別移師香火鼎盛的台中廣天宮，號稱「台灣刺查某之光」陳珮騏驚喜現身，與舜哥一同參拜。許效舜不藏私分享，自己已奉祀「中路財神爺」長達八年，所以這些年節目接不停，還抱回金鐘獎，都讓他深信神明庇佑。

逸祥（左）、香蕉「殺蛇＋B-Box」才藝大翻車。（公視台語台提供）

而最後一集錄影時正逢情人節，許效舜為了和陳珮騏「甜蜜約會」，乾脆把選手放生留在廣天宮，自己則公器私用，把製作費拿來吃吃喝喝，陪她浪漫逛台中審計新村，把錄影直接變成戀愛綜藝。選手們則一秒變身「店員」賣力推銷，有人唱歌、有人變魔術，把才藝與台語笑料帶進街頭日常。

聊到語言傳承，許效舜感慨生活中有很多台語，如果不常講就會生疏；陳珮騏也笑說，雖然她的母語是台語，但因為太久沒講，導致今天錄影講得很不流利。許效舜則希望透過節目，讓更多人多多加強台語，把台語變得更有趣。

