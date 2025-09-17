台YTR劉力穎遭韓男毆打 台灣妞提醒：女性旅韓務必保持警覺

台灣YTR劉力穎遭南韓男生暴力攻擊，全身傷痕累累。（本報合成，擷取自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣YouTuber劉力穎近日在南韓首爾弘大夜店區遭陌生男子暴力攻擊，卻疑似未獲警方積極受理，引發輿論關注。對此，經常分享台韓文化差異的YouTuber「台灣妞」昨（16）日發文提醒，女性旅韓時務必保持警覺，避免因文化差異或放下戒心而陷入危險。

YTR台灣妞發文提醒，女性旅韓時務必保持警覺。（擷取自IG）

台灣妞昨（16）日在臉書發文表示，最近因為台灣網紅拒絕南韓男生而被打的新聞鬧很大，其實她早已耳聞在鬧區搭訕的南韓男生比較隨便地動手動腳，不管是觸摸還是拉扯。她呼籲，大家真的要小心，不要有太多的美好幻想。

台灣妞透露，雖然自己過去多數遭遇僅限於要聯絡方式，但她也強調，南韓確實屢傳「約會暴力」與「約會性侵」案件，呼籲女性不要單獨赴約，務必選在人多的公共場合見面，更要避免與陌生男性獨自飲酒。

台灣妞指出，南韓男生沒有特別可怕，但跟台灣人還是有語言跟文化的隔閡，況且許多加害者外表看似無害，但酒後可能性情大變，遇到不對勁的苗頭應立刻離開，而非硬碰硬，「有時候跟瘋子是不能講道理的。」

至於外界質疑警方消極處理，台灣妞則舉例「Burning Sun」醜聞，認為南韓警方本就常被批評「吃案」，連本地人也常有投訴無門的情況，外國人更容易因語言隔閡、筆錄翻譯等程序，讓警方選擇「多一事不如少一事」。她強調，這並非單純針對外國人，而是制度與文化下的結構性問題。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

