晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台YTR劉力穎遭韓男毆打 台灣妞提醒：女性旅韓務必保持警覺

台灣YTR劉力穎遭南韓男生暴力攻擊，全身傷痕累累。（本報合成，擷取自Threads）台灣YTR劉力穎遭南韓男生暴力攻擊，全身傷痕累累。（本報合成，擷取自Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣YouTuber劉力穎近日在南韓首爾弘大夜店區遭陌生男子暴力攻擊，卻疑似未獲警方積極受理，引發輿論關注。對此，經常分享台韓文化差異的YouTuber「台灣妞」昨（16）日發文提醒女性旅韓時務必保持警覺，避免因文化差異或放下戒心而陷入危險。

YTR台灣妞發文提醒，女性旅韓時務必保持警覺。（擷取自IG）YTR台灣妞發文提醒，女性旅韓時務必保持警覺。（擷取自IG）

台灣妞昨（16）日在臉書發文表示，最近因為台灣網紅拒絕南韓男生而被打的新聞鬧很大，其實她早已耳聞在鬧區搭訕的南韓男生比較隨便地動手動腳，不管是觸摸還是拉扯。她呼籲，大家真的要小心，不要有太多的美好幻想。

台灣妞透露，雖然自己過去多數遭遇僅限於要聯絡方式，但她也強調，南韓確實屢傳「約會暴力」與「約會性侵」案件，呼籲女性不要單獨赴約，務必選在人多的公共場合見面，更要避免與陌生男性獨自飲酒。

台灣妞指出，南韓男生沒有特別可怕，但跟台灣人還是有語言跟文化的隔閡，況且許多加害者外表看似無害，但酒後可能性情大變，遇到不對勁的苗頭應立刻離開，而非硬碰硬，「有時候跟瘋子是不能講道理的。」

至於外界質疑警方消極處理，台灣妞則舉例「Burning Sun」醜聞，認為南韓警方本就常被批評「吃案」，連本地人也常有投訴無門的情況，外國人更容易因語言隔閡、筆錄翻譯等程序，讓警方選擇「多一事不如少一事」。她強調，這並非單純針對外國人，而是制度與文化下的結構性問題。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中