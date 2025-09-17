頻道經營權全家被起訴後首開庭 家寧一身白步入法院

知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署七月底起訴家寧一家四口，新北地院今天招開準備庭，家寧在張爸、張媽後，到達法院。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕知名百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後撕破臉，因頻道經營權糾紛對簿公堂，新北地檢署介入偵辦後，七月底偵結正式起訴張家寧、張父、張母以及張妹共4人；新北地院今天召開該案準備庭，約2時前後，張父、張母先到達新北地院，家寧約五分鐘後進入，三人不約而同身穿白衣，隨後兩時廿分許，家寧妹妹則一身黑，快步進入法院開庭。

據了解，當家寧雙親步入法庭時，媒體追問「被女兒提告心情如何、討漏稅嗎?」，雙親不發一語；隨後趕到的家寧及胞妹都是快步走入法院，未回應媒體提問。

百萬YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy與家寧分手後，頻道經營爆發糾紛。新北地檢署七月底偵結，起訴家寧母曾淑惠涉嫌侵占廣告與業配收入及商標權益共4318萬元，與丈夫及小女兒還涉及逃漏稅572萬元；家寧本人則被控變更頻道密碼，讓Andy無法登入，涉妨害電腦使用罪。

知名百萬級YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧兩人分手後，爆出頻道經營權糾紛，新北地檢署七月底起訴家寧一家四口，新北地院今天招開準備庭，在家寧與爸媽出庭後，一名疑似家寧妹妹的黑衣黑帽女子也現身。（記者吳仁捷攝）

面對壓力，家寧隔天一早釋出短影音《真相第三集—香水玫瑰》，試圖回應外界質疑，不過網友也一如既往，不願買單。

