魏嘉瑩把眼淚當汽水 酷暑中金龜車「拋錨」好慘

〔記者陳慧玲／台北報導〕「小魏」魏嘉瑩推出新單曲《我要把眼淚當汽水》，她想寫給每個正在努力長大的人們，MV則展現青春有夢、無限的可能性，充滿夏天鮮活色調，不過有一幕要演車子拋錨，準備推著車子走，讓魏嘉瑩印象深刻。

魏嘉瑩（右二）推出新歌，也將舉行演唱會。（相映音樂提供）

魏嘉瑩結束專輯《你不必無時無刻推持完美的笑容》宣傳期，緊接著推出新單曲《我要把眼淚當汽水》，講述青春成長過程中的酸甜苦辣，她說小時候也會想要趕快長大，「想買玩具但零用錢還存不夠的時候，就會想要趕快努力地長大。因為不好意思跟爸媽多要錢買玩具，想說長大自己賺錢就可以自立自強了！」

不過當魏嘉瑩真的長大以後又有不同發現，「雖然可以自己買玩具了，但長大後的生活也不容易。所以如果在覺得比較辛苦的時候，就要提醒自己抱著『我要把眼淚當汽水』的精神，繼續努力往前走！」

魏嘉瑩拍MV，找來金龜車拍攝。（相映音樂提供）

拍MV時現場借來金龜車，有一幕演出車子拋錨，必須推車子，但因為拍攝的地方在斜坡，又要往上，不方便真的推車，她就原地踏步假裝在推車，笑說：「如果真的要推車的話，我想接下來就要把汗水當汽水了。」10月3日她將在Legacy Tera舉行「我要把眼淚當汽水」演唱會，購票可洽：iNDIEVOX及全台ibon。

