Threads友敲碗成功！孫淑媚撞臉Jennie 強碰TWICE發聲了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「脆友」敲碗成功，台語歌后孫淑媚出道30年，終於要舉辦首場個人演唱會「MAY好三十」。她今天在記者會上笑說：「一開始我以為大家只是在Threads隨意寫寫，結果發現老天爺比脆友還積極，前期工作順利到我懷疑是不是有隱藏攝影機在偷拍？」

出道30年才首辦個唱，她感性透露：「因為怕沒人來啊！三十年不辦，最多被說低調；但如果辦了只有我媽到場，就得一輩子背著『家族聚會歌手』的名號。」

而在兩個多月前，有歌迷在社群平台喊話：「淑媚唱了30年，怎麼還沒有一場演唱會？」意外引來本尊親自回覆：「只要有兩萬人願意買票，你出人我出命，給它辦！」沒想到短短時間按讚數突破2萬門檻，讓歌后也只能兌現承諾。更讓孫淑媚感動的是，主辦單位火速敲到場地，將於11月22日在高雄流行音樂中心開唱。她感嘆：「真的很神奇，怎麼可能你要辦，就會有場地才能辦！」至於當天與TWICE、伍佰撞場，她霸氣笑說：「不怕，我們五點開始唱，唱到七點多，大家可以趕場！」

有趣的是，前陣子還有網友誇她撞臉BLACKPINK的Jennie，讓她忍不住笑說：「他們真的人太好了，眼睛也很好 ！」

