晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Threads友敲碗成功！孫淑媚撞臉Jennie 強碰TWICE發聲了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「脆友」敲碗成功，台語歌后孫淑媚出道30年，終於要舉辦首場個人演唱會「MAY好三十」。她今天在記者會上笑說：「一開始我以為大家只是在Threads隨意寫寫，結果發現老天爺比脆友還積極，前期工作順利到我懷疑是不是有隱藏攝影機在偷拍？」

出道30年才首辦個唱，她感性透露：「因為怕沒人來啊！三十年不辦，最多被說低調；但如果辦了只有我媽到場，就得一輩子背著『家族聚會歌手』的名號。」

而在兩個多月前，有歌迷在社群平台喊話：「淑媚唱了30年，怎麼還沒有一場演唱會？」意外引來本尊親自回覆：「只要有兩萬人願意買票，你出人我出命，給它辦！」沒想到短短時間按讚數突破2萬門檻，讓歌后也只能兌現承諾。更讓孫淑媚感動的是，主辦單位火速敲到場地，將於11月22日在高雄流行音樂中心開唱。她感嘆：「真的很神奇，怎麼可能你要辦，就會有場地才能辦！」至於當天與TWICE、伍佰撞場，她霸氣笑說：「不怕，我們五點開始唱，唱到七點多，大家可以趕場！」

有趣的是，前陣子還有網友誇她撞臉BLACKPINK的Jennie，讓她忍不住笑說：「他們真的人太好了，眼睛也很好 ！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中