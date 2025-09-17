（影）痛斬王柏傑4年情藏隱情？謝欣穎吐露「妄語」反擊

謝欣穎（右）和王柏傑恩愛畫面已成過往。（翻攝自ig）

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝欣穎日前出席活動認了與王柏傑4年戀情正式結束，但今天傳出他們分手早有跡象，因男方酗酒、情緒起伏大，加上交友圈複雜，讓謝欣穎心力交瘁。對此，謝欣穎今以「妄語」2字的解釋，意有所指地反擊傳言。

謝欣穎今用妄語來回應分手傳聞。（翻攝自ig）

她說「妄語」意思是指虛妄不實的話或謊言，也就是說謊的行為，接著解釋這個詞語在佛教中被列為「口業」或「十不善業」之一，具體指的是說謊、欺騙他人、搬弄是非、說無意義的言論或惡毒的話等會傷害自己或他人的言語行為，頗有高級酸的味道。

另外，還傳出謝欣穎和王柏傑在楊祐寧的婚禮上激烈爭吵，甚至互潑飲料，場面失控到波及好友張孝全，讓他被淋得全身濕透，場面極為尷尬。王柏傑今早則怒嗆：「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛。」

相關新聞：（獨家）王柏傑反擊和謝欣穎互潑飲料始末 友人曝當日狀況

