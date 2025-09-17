羅志祥隔5年返棚內主持 自誇「時間管理」非常好

〔記者林欣穎／台北報導〕「小豬」羅志祥時隔5年接下棚內帶狀綜藝節目，搭檔何美主持中天綜合台《綜藝OK啦》，今（17）日出席開播記者會，由小鐘擔任記者會主持、潘若迪也到場相挺，羅志祥這次接下節目直呼自己火力全開，更說每次錄完影都不覺得累。

中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）

羅志祥笑言主持節目是他很可以發洩的管道，會全力以赴，而他與搭檔何美相差14歲，兩人互動有趣，羅志祥稱讚何美主持、歌唱能力，提到在《娛樂百分百》時就已經有關注到對方，隨即還笑說：「我都會跟我家大樓管理員稱讚何美很棒！」

隔5年再回到棚內主持的羅志祥被問及會不會有收視壓力，他則說現在觀眾收看方式改變，確實是一大挑戰，希望這個節目能給觀眾更純粹的感覺，而自己體力也沒有變差，「每次錄完四集都覺得自己可以再錄下去！」至於有沒有想邀的來賓，何美說是玖壹壹，一旁的小鐘則突然喊說會帶團體「咻比嘟嘩」來上節目，「我會帶憲哥來，他最近沒節目了。」

中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）

羅志祥對新節目有信心，也說不怕網友比較，「過去是回憶，未來我們創新。」在「時間管理」方面，羅志祥笑回非常好，他今年12月將舉辦演唱會，目前都有在訓練體能，也預告之後還會有作品推出，而當問到感情題羅志祥頻頻將話題轉回節目、未正面回答。

