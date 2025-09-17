晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅志祥隔5年返棚內主持 自誇「時間管理」非常好

〔記者林欣穎／台北報導〕「小豬」羅志祥時隔5年接下棚內帶狀綜藝節目，搭檔何美主持中天綜合台《綜藝OK啦》，今（17）日出席開播記者會，由小鐘擔任記者會主持、潘若迪也到場相挺，羅志祥這次接下節目直呼自己火力全開，更說每次錄完影都不覺得累。

中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）

羅志祥笑言主持節目是他很可以發洩的管道，會全力以赴，而他與搭檔何美相差14歲，兩人互動有趣，羅志祥稱讚何美主持、歌唱能力，提到在《娛樂百分百》時就已經有關注到對方，隨即還笑說：「我都會跟我家大樓管理員稱讚何美很棒！」

隔5年再回到棚內主持的羅志祥被問及會不會有收視壓力，他則說現在觀眾收看方式改變，確實是一大挑戰，希望這個節目能給觀眾更純粹的感覺，而自己體力也沒有變差，「每次錄完四集都覺得自己可以再錄下去！」至於有沒有想邀的來賓，何美說是玖壹壹，一旁的小鐘則突然喊說會帶團體「咻比嘟嘩」來上節目，「我會帶憲哥來，他最近沒節目了。」

中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）中天電視「綜藝ok啦 」開播記者會；羅志祥 何美。（記者陳奕全攝）

羅志祥對新節目有信心，也說不怕網友比較，「過去是回憶，未來我們創新。」在「時間管理」方面，羅志祥笑回非常好，他今年12月將舉辦演唱會，目前都有在訓練體能，也預告之後還會有作品推出，而當問到感情題羅志祥頻頻將話題轉回節目、未正面回答。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中