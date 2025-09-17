中國女嫁來台灣超後悔！怒控「2點」難適應 台人砲轟中網不挺

一名來自中國的女子為愛嫁來台灣，以為能擁有童話般的結局，沒想到卻被現實狠狠打臉。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日一名來自中國上海的女子在微博上傳影片，分享自己遠嫁到台灣後的心聲，她直言當初是為愛遠嫁，以為能擁有「童話般的結局」，沒想到被現實狠狠打了一巴掌，她也指出2大無法適應之處，沒想到影片曝光後，卻反遭中國網友吐槽。

該女子指出難適應的2點，第一是台灣雖然看似開放自由，但其實根本不存在生育自由，女生完全就是生育工具；第二則是她必須與老公以及與婆家共10人同住，省去高房價的壓力。婚後她不僅捨去了原本在上海精緻的生活，還伺候老公一家大小。

請繼續往下閱讀...

除了沒有生育自由，她也進一步抱怨，台灣的產假天數比上海更短，但要養小孩就得多賺錢，就算前一天顧小孩熬到凌晨，隔天還是要上班。當她上海的朋友們在群組裡分享外灘夜景、迪士尼煙火時，自己卻只能看議員吵架新聞，還要哄小孩入睡，讓她深刻感受到「回不去的上海，融不入的台灣」。

沒想到影片曝光後，她這番挖苦的言論除遭台灣人砲轟外，也未獲得中國網友同情，「你這種只會抱怨的人，嫁到哪裡都不會好」、「跟嫁哪裡關係不大，主要是妳老公經濟條件太差」、「結婚前難道沒去過男方家？沒看過居住狀況？」、「看來是嫁了個台灣窮人」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法