娛樂 最新消息

范姜彥豐曝光「新身份」 身著帥氣西裝驚喜現身！

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿被爆婚變，被網友抓出最後一次合體是今年3月。昨（16）日被派到帶著女兒粿醬與黑帽女一同返家，對此他也做出回應表示對方只是「從小就協助照顧孩子的保母」，並反話希望媒體不要造成對方困擾，直呼保母不好找。

男星范姜彥豐驚喜現身，加入拍攝女星袁艾菲與老公老魚（余岱宗）的短片系列。（翻攝自IG）男星范姜彥豐驚喜現身，加入拍攝女星袁艾菲與老公老魚（余岱宗）的短片系列。（翻攝自IG）

而他近日挑戰許多新工作，除了發行單曲，也被網友發現他加入女星袁艾菲老公老魚（余岱宗）的拍攝，驚喜出現在短片《上班系列》中，成為辦公室的人氣王。

袁艾菲與老公老魚常在社群上發布逗趣短片，如學姊系列大受好評，其中《上班系列》也經常引發許多上班族網友共鳴。而范姜彥豐身著一身帥氣西裝現身短片，除了光鮮亮麗的外表，會誇讚人的嘴也讓影片中的女同事與袁艾菲都為他瘋狂，而他也成為老闆老魚的新寵兒，讓其他男同事看不慣，搞笑劇情也吸引不少網友紛紛留言討論：「丹尼爾（老魚飾）有了新寵兒」、「被帥哥稱讚真好，Amy姐（袁艾菲飾）整個大暈船」。

