盧廣仲糗了！遇大考驗慘輸「身上都是10元硬幣」

〔記者張釔泠／台北報導〕擔任Hit Fm聯播網9月hito大台柱的盧廣仲，今（17日）發行他的第七張全新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，這也是他出道以來的首張全「不」創作專輯，從華語樂中挖掘十首私藏情歌，透過盧廣仲歌聲和添翼團隊重新企劃編曲製作演唱，陪伴聽眾度過每個傷心傷神的清晨。

盧廣仲在9月15、16日來到Hit Fm聯播網主持節目宣傳新專輯，許久未擔任DJ的他，笑稱自己是「2 NIGHTS DJ」，因為就只來主持兩夜，恰巧與專輯歌曲《一夜一夜一夜》相呼應。

繼2021年《勵志論》後，盧廣仲終於在2025年推出全新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》，聊到前六張專輯都是創作專輯，這一張是他首張全「不」創作專輯，專輯開案時，他想著：「全部都唱別人寫的歌是什麼樣的感覺？」反正從來沒做過，不如這次就來試試看。

盧廣仲搶先讓聽眾聽到新專輯全部曲目，聽眾在節目直播聊天室留言詢問，新專輯最難表現的歌曲是哪一首？盧廣仲回答是《太陽與地球》，歌曲本身盧的真假音轉換還有真音的音域，都是他創作裡比較少出現的組合。他透露，其實整張專輯選的歌曲，不屬於他的 Key、不是他會編寫的旋律、更是他不習慣的和弦走向，他形容錄音過程像是翻山越嶺，費盡體力、汗流浹背後才終於攻上山頂，但能夠看到在平地看不到的美麗景色，成就感湧上心頭。

盧廣仲主持節目時，電台也出了考題給他，打賭盧廣仲能否在直播中不說出他的招牌口頭禪「yeah」，講一次就要交出10元，盧廣仲接受挑戰，讓觀看直播的歌迷直呼這是他「演藝生涯最大考驗」，簡直是不可能的任務，還開玩笑說要盧廣仲直接先儲值1000元好了，歌迷不僅吃瓜看好戲還擔任「10元糾察隊」，總共抓到盧廣仲講了15次「yeah」，讓他願賭服輸拿出150元。

盧廣仲開玩笑說，幸好他身上很多零錢，歌迷好奇留言他怎麼那麼多10元硬幣，一問之下卻意外曝光盧廣仲的「另類專長」，原來盧廣仲喜歡逛夾娃娃機店，只要看到機台有他媽媽喜歡的玩偶，他就會想要夾回去送給媽媽，也就不知不覺開始看到夾娃娃機店就走進去，所以零錢也準備的越來越多。每次回台南都是帶著一大袋娃娃送給媽媽。歌迷驚呼他解鎖新技能，紛紛敲碗夾娃娃機教學影片。

