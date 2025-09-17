晴時多雲

娛樂 最新消息

57歲江國賓爆「口腔長肉瘤」 緊急手術切片：血壓飆升

〔記者蕭方綺／台北報導〕江國賓拍八點檔的腳步沒停下過，是電視圈公認的「公務員演員」，他日前剛殺青三立《願望》，休息不到一個月，又投入三立《百味人生》，敬業精神讓人佩服。他笑說：「根本沒想到這麼快就又拍到我了！」不過在進組前，江國賓其實悄悄動了一場小手術。

57歲的他透露兩個月前發現口腔內突然長出一顆小肉瘤，檢查後才知道自己年輕時抽菸、嚼檳榔的壞習慣，早已造成口腔黏膜受損，「這算是年輕時不懂事留下的後遺症。」他發現肉瘤的當下壓力很大，因為醫生馬上安排切片檢查，讓他緊張到血壓飆升，所幸最後確診是良性腫瘤，經切除與清創後無大礙，他笑說：「真是有驚無險，也給自己上了一課，健康真的最重要。」

江國賓在《百味人生》新造型很有型。（三立提供）江國賓在《百味人生》新造型很有型。（三立提供）

這次在《百味人生》中，江國賓飾演的角色是神秘權勢政要，也是岳虹的金主，由於身分關係很注重外在形象，表面和善，實際上為達目的不擇手段，即使再親的親人也一樣，然而因為某些原因，對我行我素的孫女邱子芯卻十分容忍跟無奈。至於與岳虹女魔頭「蕭秀春」有著讓人意外的情感的糾葛，他賣關子笑說：「至於我是好人還是壞人，暫時先不透露，搞不好最後是個慈祥老人呢！」

為了角色，江國賓在造型上下足功夫，這次大膽挑戰日系風格，甚至自掏腰包訂製多套服裝，「其實我每一檔戲都會自己治裝，連鞋子也都自己準備。」這次他還留起鬍子，營造成熟沉穩的氣場，務求帶給觀眾全新感受。他笑說自己個子不高，因此厚底鞋成為必需品，其中一雙鞋子竟然花了三萬多元，「真的很貴，但為了角色值得啦！」 

江國賓（右）和李睿紳在《百味人生》有對戲。（三立提供）江國賓（右）和李睿紳在《百味人生》有對戲。（三立提供）

談到再度與岳虹對戲，江國賓打趣表示壓力很大：「她個子那麼高，又演得那麼壞，壞事做盡，我怎麼比得過？我擔心最後會被她幹掉！」兩人其實早在《天道》時就曾搭檔過，當時演出黃昏戀，情感糾葛一路演到現在，這次在《百味人生》中關係更加複雜，他笑說：「年輕時期的戲份鋪陳不多，但後面故事絕對精采，觀眾可以期待。」 

江國賓也談到自己在外型上的堅持。不同於許多演員習慣把白髮染黑，他刻意保留自然白髮，強調角色的真實感，「不是笑別人啦！」他連忙澄清，「只是有人不願染頭髮，我則希望這樣更貼近人物。」

