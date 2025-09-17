KIRE唱到一半！老外粉絲上台親密互動驚人反應曝光

KIRE打造「激情擂台」LIVESHOW。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「性感男神」KIRE二度前進英國辦巡演，他打造「激情擂台」LIVESHOW，不僅在台上熱舞「性張力」噴發，更邀歌迷上台一同「健身」，火辣尺度爆表，還意外成了「Daddy 磁鐵」撩得粉絲爸爸直呼受不了，兩人環抱互動、貼臉熱舞讓人看得臉紅心跳，為此行留下高潮驚嘆號。

繼先前受邀至英國海德公園音樂節開唱，並在當地辦首次海外巡演後，KIRE九月初再次攜全新巡演二度攻英，一連在倫敦及曼徹斯特兩地舉辦個人演唱會，可說再次寫下華語歌壇男歌手紀錄。

請繼續往下閱讀...

KIRE征服英倫粉絲。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE征服英倫粉絲。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE除為英國粉絲獻上勵志又充滿能量的新歌《push》首演舞台，更邀請粉絲一同上台陪他「健身」；只見KIRE在舞台上與粉絲深蹲、跳舞，還加了更多拉扯與貼近的肢體設計，讓舞台的張力更具衝擊之餘，更像是一場和觀眾互動的沉浸式親密互動體驗，為彼此汗水和火花交織的激情留下難忘回憶。

除此之外，「衣不驚人死不休」的KIRE也特別準備「情趣時尚」風戰袍，作風大膽的他換上「馬甲」結合「BRA」的中性裝扮，把自身肌肉線條跟「冰塊腹肌」襯托完美，有少歌迷還攜家帶眷前來支持，倫敦場演出中段，KIRE與一位女生粉絲及一同到場的粉絲爸爸上台互動，原本內向的粉絲爸爸，一上台便立刻被 KIRE 的舞台魅力所感染，KIRE 更坐在粉絲爸爸大腿上，讓他環抱並撫摸他的身體，引發全場粉絲尖叫聲連連。

KIRE二度襲英開唱，讓Daddy粉解放。（The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

二次赴英國辦巡演，KIRE對於此次買票支持的歌迷表達由衷的感謝，與英國很有緣的他特別表示：「希望藉由登上英國音樂節與兩次專場的演出，讓自身音樂讓海外歌迷產生共鳴，並也能持續開拓更多的海外市場，期望接下來能到世界各地與粉絲做更多直接、有趣的互動，讓他們看到最真實的我。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法