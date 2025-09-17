嘎琳陷小三風波宣布將退隊！球團發聲喊告惡意攻擊

嘎琳前陣子捲入富商小三風波。（資料照，樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳近期因被傳與百億富豪約會，又被人指控「介入感情」，捲入小三風波。昨（16）日嘎琳透過社群發布長文，除了澄清報導內容「子虛烏有」，更宣布將在合約結束後正式退出啦啦隊。球團今（17）日也發出聲明。

球團聲明中指出，近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，還有部分媒體與網友針對樂天女孩進行毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為。對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據，「必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。」

請繼續往下閱讀...

球團聲明全文：

樂天桃猿的選手與團隊一直以來都全力以赴。無論是在場上奮戰，或是在場下努力不懈，其目標都是為了能為球迷們帶來勝利與榮耀。

然而，近期除球團與部分選手接連遭受網友在網路上的惡意放話與攻擊，我們也注意到，部分媒體與網友針對樂天女孩（啦啦隊成員）進行了毫無根據的臆測、不實言論與煽動行為，未經查證甚至報導虛假或基於臆測的內容，對球團、選手以及啦啦隊員造成了嚴重的損害。

這些虛假內容與惡意言論不僅嚴重扭曲事實，更對專業投入的大家造成了巨大的傷害與精神壓力，選手與樂天女孩作為球團的重要一員，始終以敬業精神在比賽中帶給球迷正向能量，不應成為被誹謗中傷的對象。

對於球迷們長期以來的支持與鼓勵，我們深表感謝。無論是進場應援、透過轉播關注，或是在社群媒體上給予正向的鼓勵，都是球團前進的最大動力。

對於合理的批評與建設性的意見，球團一向虛心接受並努力改進。然而，對於惡意散佈謠言、誹謗攻擊、不實報導、捏造與煽動、人身攻擊與毀謗等行為，球團皆已全面收集相關言論與證據。必要時，我們將採取法律行動，以捍衛所有選手、樂天女孩、球團，以及廣大球迷的名譽與權益。

樂天桃猿始終相信，棒球是一項能凝聚人心、帶來希望的運動。

我們將持續努力，回饋所有一路支持我們的球迷。同時，也呼籲外界共同維護一個健全、公正且理性的運動環境。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法