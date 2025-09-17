晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧飲酒後墜樓身亡！他怒轟中國演藝圈「強迫陪酒」陋習

中國男星于朦朧11日意外墜樓身亡。（翻攝自微博）中國男星于朦朧11日意外墜樓身亡。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧11日墜樓身亡，消息震驚演藝圈，由於警方對案情的處理速度過快，仍引不少人質疑死因恐不單純。對此，于母也於16日晚間發布聲明駁「陰謀論」，表示于朦朧是因為飲酒才意外墜樓，但到底是喝多少酒會發生如此憾事？不少人推測，應該是為了應酬陪酒，才會喝下不符合自己平時的飲用量。

黃子韜曾痛批中國的陪酒文化根本是陋習，再爆圈內製作人常會要求演員陪酒，若不服從就以封殺要脅。（翻攝自微博）黃子韜曾痛批中國的陪酒文化根本是陋習，再爆圈內製作人常會要求演員陪酒，若不服從就以封殺要脅。（翻攝自微博）

提到中國娛樂圈的陪酒文化，韓團出身的中國藝人黃子韜就曾痛批中國的「強迫陪酒文化」根本是陋習，更直言圈內有些製作人常會要求指定演員陪酒，若演員不服從就以封殺要脅。

黃子韜坦承自己剛出道時，也有遇到製片公司為了要討好影音平台老闆，要求演員陪酒，但是他相當不能理解這種需要靠喝酒才能討好的關係，「演員忙得要死，有自己的工作要做，為什麼吃完了飯還得去陪酒！」

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

點圖放大header
點圖放大body

