踢帕青春力作「6新生代卡司」集結 《原子少年》唐立杰爆黑化加盟

〔記者傅茗渝／台北報導〕由踢帕娛樂出品的《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，於昨（15）日舉行開鏡儀式，六位新生代演員禾雁凱、張鈞嘉、鄭彫秦、張棋富、陳泊澈、林書蘊 一次到齊，青春能量滿滿，現場氣氛熱烈，笑聲與期待交織。

《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》三位主演：張鈞嘉、禾雁凱、鄭彫秦。（踢帕娛樂提供）

本劇結合校園純愛與奇幻元素，描繪青春裡的悸動、遺憾與成長，預計 2026年情人節檔期上線。劇情在樂團舞台與回憶交錯間推進，每個角色都像你我青春的縮影，甜蜜、衝突、又充滿希望。

禾雁凱、張鈞嘉。（踢帕娛樂提供）

張鈞嘉、鄭彫秦（踢帕娛樂提供）

對於首次挑戰戲劇，六位主演在開鏡現場皆坦言心情緊張。來自音樂選秀舞台的他們，這次要將能量轉化為戲劇表演。張鈞嘉笑說：「比起唱歌，演戲更需要深入角色內心，對我來說是全新的挑戰。」 禾雁凱則表示：「在舞台上是展現自己，但在戲劇裡要完全變成角色，真的很期待。」鄭彫秦也分享：「這是再次以演員身份站在鏡頭前，希望能讓大家看到不同的我。」

開鏡現場也有小驚喜——原《原子少年》學長，現為Saturnday成員之一 唐立杰 現身客串，演出劇中最具情緒張力的衝突場面，他幽默喊：「我要從這部劇開始當反派專業戶，大家別被我嚇到！」瞬間為緊張氣氛增添幽默與趣味。

本劇由姜秉辰執導，他擅長捕捉日常的親密感與情感力量，代表作包括《約定》（2021）、《正負之間》（2022）、《看見愛》（2024） 以及改編漫畫的《秘密關係》（2025），作品在亞洲及國際影音平台播映，拓展台灣內容的國際能見度。

新生代演員出席《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》開鏡。（踢帕娛樂提供）

新生代演員出席《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》開鏡儀式（踢帕娛樂提供）

值得一提的是，同為原子少年出身的金雲演出由姜秉辰執導的《看見愛》， 入圍金鐘獎戲劇最具潛力新人獎。導演在現場得知此事後表達開心外，也期待透過《轉過頭幫你擦眼淚 Smile After Tears》，讓更多人看見踢帕娛樂旗下藝人的戲劇實力。

同時他也分享經驗與鼓勵六位主演：「這部作品不只是校園愛情劇，而是一場青春的成長旅程。你們都是第一次拍戲，但正因為沒有既定框架，才能用最真實的情感去演繹角色。別害怕犯錯，把自己完全交給角色，真誠的演出就是最動人的模樣。」

