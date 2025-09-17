晴時多雲

娛樂 最新消息

超模脫了！情慾戲尺度大 「一刀未剪」台灣上映

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕印尼年度最賣座真人電影《鬼祭》（Sugar Mill）改編自爆紅真實恐怖故事，並在鬧鬼糖廠真實取景，一舉吸引近500萬印尼觀眾搶看。在社群平台上擁有超過400萬粉絲的印尼超模艾瑞卡，在片中大膽解放、挑戰激烈情慾戲，台灣將上映畫面尺度、心理壓迫、恐怖張力全面升級的一刀不剪「重口味」版本，值得觀眾進戲院一探究竟。

《鬼祭》在鬧鬼糖廠真實取景，也讓女主角艾爾夏奧蕾莉婭聽聞當地怪事而毛骨悚然。（采昌提供）《鬼祭》在鬧鬼糖廠真實取景，也讓女主角艾爾夏奧蕾莉婭聽聞當地怪事而毛骨悚然。（采昌提供）

《鬼祭》取材自印尼民間傳說，結合荒廢糖廠神秘軼事，更在真實鬧鬼糖廠取景拍攝。為了讓演員自然融入角色，劇組特地安排演員們與當地糖廠工人交流，從外在手勢、表情與口音下手，演員瓦維吉漢（Wavi Zihan）表示：「角色的深度非常重要，尤其是在這部電影當中，我們需要扮演工人，手勢和表情都必須貼近真實。對我們這些平時生活在都市的人來說，也得要學習當地的東爪哇口音。」

此外，工人們更分享多件曾經發生過的糖廠超自然慘案，飾演男主角的演員阿爾巴尼亞西茲（Arbani Yasiz）回憶：「電影裡看到的儀式，其實都是真實存在的，那些工人們說這些儀式真有其事，而且一旦儀式被中斷，便會開始出現一些靈異事件，像是手或手指斷掉，甚至有人還因此喪命。」在片中飾演女主角的艾爾夏奧蕾莉婭（Ersya Aurelia）也補充：「我們真的看到那些季節性勞工遭遇悲劇的照片紀錄，甚至有人從建築物跳下去。」各式驚悚經歷，也讓演員們聽完後，都紛紛毛骨悚然到說不出話來。

《鬼祭》由《鬼舞村》（KKN di Desa Penari）導演艾文蘇亞迪最新執導，身為「完美主義者」的他，為了講究真實，不僅讓演員們挑戰親自上陣的高空摔落或跳躍戲碼，更為了讓一鏡到底的場面能夠達到理想效果，連續拍攝12小時，不斷重拍到滿意為止，演員艾瑞卡卡爾利納回憶起拍攝當下：「那是一場總長三分鐘的戲，採用一鏡到底方式，情緒從零開始，逐漸一層層疊加，最後爆發到極致，很考驗情緒銜接，我們最後拍了29次！從早上七點半開始，一直到晚上七點半才收工，真的非常辛苦！我尖叫到最後已經都沒有聲音了！」

《鬼祭》邀來印尼超模艾瑞卡卡爾利納激情演出，更因為情慾尺度驚人，在印尼遭到修剪。（采昌提供）《鬼祭》邀來印尼超模艾瑞卡卡爾利納激情演出，更因為情慾尺度驚人，在印尼遭到修剪。（采昌提供）

在社群平台擁有400萬粉絲的艾瑞卡，本身是擁有火辣身材的印尼超模，導演讓她在片中大膽解放，與男演員在禁忌之地挑戰重口味情慾戲，進而誘發一連串驚悚慘案。由於印尼民風相對保守，這場情慾戲在當地可說是大爆尺度，為了符合當地影視規範，本片在印尼上映時，也依據畫面尺度分為「黃色時段」與「紅色時段」兩種級別版本，「紅色時段」更必須在夜間才能播映。而台灣則將上映收錄大尺度，而且心理壓迫、恐怖張力全面升級的一刀不剪重口味「紅色時段」版本。電影在9月19日上映。

