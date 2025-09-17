晴時多雲

娛樂 最新消息

《營業中》飛瑞士錄影「大咖來賓」曝！金鐘落榜不氣餒11月回歸

第六季黃金組合吳映潔（左起）、姚元浩、白安、郭泓志、莎莎。（好看娛樂提供）第六季黃金組合吳映潔（左起）、姚元浩、白安、郭泓志、莎莎。（好看娛樂提供）〔記者林欣穎／台北報導〕好看娛樂《嗨！營業中》第六季啟動，除了之前公布的姚元浩、吳映潔、莎莎、郭泓志、白安，五人黃金組合在阿爾卑斯山上出任務。更讓粉絲驚喜的是，瑞士的錄影竟然邀來金曲歌王李玖哲和氣質女神賴雅妍登場，豪華陣容堪比國際製作，讓觀眾直呼：「這季含金量太高了！」

賴雅妍擔任咖啡師。（好看娛樂提供）賴雅妍擔任咖啡師。（好看娛樂提供）

據悉賴雅妍因電影拍攝開啟對咖啡的興趣，鑽研多年更遠赴奧地利維也納考取國際咖啡師執照，是歐盟認證的高級咖啡侍酒師。自己對咖啡的標準十分嚴格，這次也將咖啡專業帶到瑞士加入營業行列。

李玖哲擔任大來賓。（好看娛樂提供）李玖哲擔任大來賓。（好看娛樂提供）

在製作單位最新釋出的片段中，李玖哲和郭泓志、吳映潔打成一片，看起來默契十足，夥伴們在壯麗的阿爾卑斯山冰河景色中，化身「小蓮」，一邊歡唱一邊打鬧，讓整個畫面充滿開心氛圍。觀眾光看預告就忍不住跟著笑翻。

雖然日前公布的金鐘獎入圍名單，《嗨！營業中》不在榜單，但合夥人推出第六季暖心預告，向觀眾呼喊會持續努力，繼續突破自己。「不管有沒有入圍，我們都要繼續走下去，帶給觀眾驚喜！」。也呼籲粉絲們可以期待，今年11月1日，《嗨！營業中》第六季將強勢回歸。

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

