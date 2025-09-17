晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉力穎怒控遭韓男毆打 韓媒卻稱施暴者是中國人

台灣YTR劉力穎傳出在南韓遭受暴力攻擊，我國駐韓代表處也出手了。（翻攝自Threads）台灣YTR劉力穎傳出在南韓遭受暴力攻擊，我國駐韓代表處也出手了。（翻攝自Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有50萬粉絲的台灣YouTuber劉力穎傳出在南韓首爾弘大夜店區遭陌生男子暴力攻擊，消息曝光後引發網友熱議。我國駐韓代表處也於16日向當地警方了解案情，怎料今（17）日韓媒報導卻指出，對劉力穎施暴者其實是一名20幾歲的中國人，讓她相當火大，因為據當下情況與對方的韓文流利程度，施暴者都明顯是個當地人。

韓媒指出，對劉力穎施暴者其實是中國人，讓她相當火大，因為爭吵當下的種種情況都顯示出施暴者是當地人。（翻攝自Threads）韓媒指出，對劉力穎施暴者其實是中國人，讓她相當火大，因為爭吵當下的種種情況都顯示出施暴者是當地人。（翻攝自Threads）

劉力穎17日火大發文「我真的很生氣，我現在正要去警察局的路上，駐韓國代表處的聯絡人和我說他們聯絡到當天事發的警察，警察說我自己不入案也沒有回去做筆錄？重點是那個警察他叫我回家休息，連監視器都沒有調，直接叫我不要哭回家休息，然後後面又說對方是中國人？」

劉力穎接著表示，依自己跟對方吵的過程可以明顯判斷出施暴者不是中國人，「如果是中國人為什麼我們要用韓文吵架？他不可能聽不出來我是外國人堅持要用不是他的母語跟我吵架吧」。不過她也強調，如果到時候查出來真的是中國人，會為先前所有的發言道歉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中