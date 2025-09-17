劉力穎怒控遭韓男毆打 韓媒卻稱施暴者是中國人
台灣YTR劉力穎傳出在南韓遭受暴力攻擊，我國駐韓代表處也出手了。（翻攝自Threads）
王靖惟／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有50萬粉絲的台灣YouTuber劉力穎傳出在南韓首爾弘大夜店區遭陌生男子暴力攻擊，消息曝光後引發網友熱議。我國駐韓代表處也於16日向當地警方了解案情，怎料今（17）日韓媒報導卻指出，對劉力穎施暴者其實是一名20幾歲的中國人，讓她相當火大，因為據當下情況與對方的韓文流利程度，施暴者都明顯是個當地人。
韓媒指出，對劉力穎施暴者其實是中國人，讓她相當火大，因為爭吵當下的種種情況都顯示出施暴者是當地人。（翻攝自Threads）
劉力穎17日火大發文「我真的很生氣，我現在正要去警察局的路上，駐韓國代表處的聯絡人和我說他們聯絡到當天事發的警察，警察說我自己不入案也沒有回去做筆錄？重點是那個警察他叫我回家休息，連監視器都沒有調，直接叫我不要哭回家休息，然後後面又說對方是中國人？」
請繼續往下閱讀...
劉力穎接著表示，依自己跟對方吵的過程可以明顯判斷出施暴者不是中國人，「如果是中國人為什麼我們要用韓文吵架？他不可能聽不出來我是外國人堅持要用不是他的母語跟我吵架吧」。不過她也強調，如果到時候查出來真的是中國人，會為先前所有的發言道歉。
