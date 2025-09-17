黑木梅沙離婚兩年疑戀小14歲鮮肉 全網瘋猜是「他」！

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本混血女星黑木梅沙於2023年平安夜凌晨發文宣布離婚，證實與日本男星赤西仁11年婚姻情斷，將走上各自的道路。繼先前日媒報導40歲的赤西仁在單身兩年後爆出新戀情遭到本人否認後，如今日媒指出離婚兩年的黑木梅沙也有新對象，是一位23歲的年輕小鮮肉，消息曝光後引發大家關注。

日本混血女星黑木梅沙離婚兩年後被爆出與小14歲鮮肉戀愛。（翻攝自IG）

日媒《週刊文春》預告將公開黑木梅沙的新歡，並指出男方是小14歲的嫩男，引發網友猜測是日前被目擊約會的武術家三浦孝太，23歲的他正符合小14歲的線索，號稱「日本最帥格鬥鮮肉」他，擁有偶像級外型神似「許光漢與朴寶劍的綜合版」。然而有其他網友則認為是STARTO娛樂即將出道的藝人，然而說法各抒己見，對此預告性的爆料，黑木梅沙尚未做出回應。

號稱「日本最帥格鬥鮮肉」的武術家三浦孝太，被網友戲稱偶像級外型神似「許光漢與朴寶劍的綜合版」。（翻攝自IG）

不只黑木梅沙被爆戀情，前夫赤西仁也曾在5月份被日媒《女性SEVEN》爆出與女星廣瀨愛麗絲從3月開始交往，在5月1日晚間被狗仔拍到在東京一家知名火鍋店約會，毫無遮掩且互動親密自然，不僅結束後依同搭計程車回到住處，兩人的左手無名指更配戴一對相配的金戒指。

